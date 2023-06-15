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Совет министров Крыма и ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве

Совет министров Крыма и ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:33 15.06.2023

Между Советом министров Крыма и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» заключено соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместителем председателя Совета министров РК – Постоянным Представителем Республики Крым при Президенте РФ Георгием Мурадовым и председателем Юго-Западного банка «Сбербанка» Анатолием Песенниковым.

Цель соглашения — долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество для дальнейшего развития приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Республики Крым. Стороны договорились о поддержке малого и среднего предпринимательства, реализации инвестиционных проектов для увеличения объёмов валового регионального продукта, программ инфраструктурного развития и сотрудничестве в сфере оказания государственных, муниципальных и других услуг населению в электронной форме.

Мы продолжаем укреплять партнёрские отношения со Сбером. Соглашение предусматривает широкий спектр сотрудничества и направлено на всесторонний рост экономики региона: от комфортности жизни в Крыму до поддержки предпринимательских инициатив, цифровизации государственных и муниципальных услуг до стимулирования роста научно-исследовательской и инновационной деятельности, — отметил Георгий Мурадов.

В свою очередь, Анатолий Песенников рассказал, что с начала года «Сбербанк» активно работает над расширением партнёрства с Республикой Крым в десятках сфер и направлений. Ключевыми задачами являются поддержка инвестиционной активности малого, среднего и крупного бизнеса в регионе, помощь в развитии банковских сервисов и ESG-инициатив, внедрение технологий искусственного интеллекта, помощь в развитии цифровых сервисов и решений во все отрасли экономики.

Узнайте больше:  В рамках ПМЭФ Республика Крым подписала соглашений на 209 миллиардов рублей  

Совет министров Крыма и ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве

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