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Совет водителям, автолюбителям и профессионалам: завтра в Симферополе объезжаем улицу Калинина

Совет водителям, автолюбителям и профессионалам: завтра в Симферополе объезжаем улицу Калинина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 22:09 02.04.2024

Временное ограничение движения на улице Калинина. И не только на ней!

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 в Симферополе 3 апреля будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Калинина (от ул. Павленко до ул. Крейзера). Об этом сообщили в администрации крымской столицы. Власти в очередной раз объясняют:

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам.

Совет водителям, автолюбителям и профессионалам: завтра в Симферополе объезжаем улицу Калинина

Администрация города просит жителей и гостей крымской столицы заранее планировать свои маршруты.

Ах, да! И без всякой обрезки деревьев лучше объезжать переулок Элеваторный (особенно в часы пик) – там идет ремонт дороги. Пробки – неизбежны.

А еще со 2 по 8 апреля перекрыт участок автодороги ул. Чехова — ул. Нижнегоспитальная (перекресток) – там ведутся аварийно-восстановительные работы.

Совет водителям, автолюбителям и профессионалам: завтра в Симферополе объезжаем улицу Калинина

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