Советником губернатора Севастополя стал участник программы «Время героев» Олег Лымар

Он будет заниматься реализацией специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, в том числе будет исполнять обязанности секретаря Совета по делам участников СВО при губернаторе Севастополя.

В мае прошлого года Олег Лымар стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Губернатор Михаил Развожаев был наставником Олега Лымара в рамках программы «Время героев».

В качестве наставника я стремился дать Олегу Анатольевичу возможность изнутри увидеть работу исполнительной власти, понять все ее механизмы и нюансы. Уверен, что этот опыт вместе с его личными качествами – ответственностью, надежностью, точными моральными ориентирами и искренней преданностью Родине – поможет ему эффективно работать на должности моего советника, – отметил губернатор Михаил Развожаев.

Комментируя свое назначение, Олег Лымар отметил, что программа «Время героев» разработана с учетом современных требований и стандартов, что обеспечивает высокий уровень подготовки специалистов.

Программа дает возможность участвовать в проектах федерального, регионального, муниципального уровня – это,безусловно, большой опыт, возможность находиться в постоянном диалоге с коллегами, управленческими командами из разных городов и ведомств, перенимать лучшие практики работы и интегрировать их в своем регионе. Моим наставником выступил губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев. Благодарен ему за поддержку, опыт и знания, которые получил на стажировке, где большое внимание уделялось вопросам поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей. Рад, что стал частью команды губернатора и продолжу в новой должности работать над патриотическими проектами, – подчеркивает он.

Олег Анатольевич Лымар родился в 1987 году. За выполнение боевых задач в зоне СВО Олег Лымар в 2023 году награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. С мая 2024 года является участником президентской программы «Время героев».

Справочно: Олег Анатольевич Лымар также входит в состав общественного совета по реализации региональной образовательной программы для участников и ветеранов СВО «Севастополь — город героев». Аналоги федеральной программы запущены во всех регионах по поручению Президента. Главная цель – подготовка высококвалифицированных управленческих кадров. Программа «Севастополь – город Героев» реализуется совместно с АНО «Россия – страна возможностей» и РАНХиГС. В Севастополе программа вызвала большой отклик. Всего за весь период поступило 933 заявки, из этого числа 823 заявки подали севастопольцы. Все, кто прошел обязательные задания, были допущены к тестированию. Следующий этап – собеседование начнется 12 мая и продлится по 6 июня. Итоговый список победителей до 1 июля определит Общественный совет при губернаторе по делам участников СВО. В этом году 30 человек смогут пройти обучение по программе переподготовки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя