Советский район Крыма: ситуация с водой, банкоматами и транспортом

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Центр содействия
Центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации. Также там созданы условия для оказания оперативной помощи гражданам.
В Советском районе центр находится в поселке Советский по адресу: переулок Мартынова, 5, (здание Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района).
График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Жители могут зарядить свои телефоны, воспользоваться интернетом, получить необходимую информацию.
Телефоны для связи: +7 (36551) 915-94; +7 (978) 054-87-79; +7 (36551) 9-15-94.
Как работает связь
Водоснабжение
На водонапорных башнях установлены генераторы, которые обеспечивают подачу воды. Подвоз воды осуществляется по запросу предприятием «Вода Крыма».
Телефоны для связи:
- +7-978-010-28-05 (абонентская служба, понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00);
- 8-800-506-006 (круглосуточно).
Где купить продукты
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«Гузель» (пос. Советский, ул. А. Матросова, 30. Телефон +7-978-553-98-70);
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«СЕПЕТ» (пос. Советский, ул. Чкалова, 29А. Телефон: +7-978-523-86-32);
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«Хаят» (пос. Советский, ул. 50 лет СССР, 18а);
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«Белорусские продукты» (пос. Советский, ул. А. Матросова, 40).
Банкоматы
Контакты дежурно-диспетчерских служб
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Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района (ЕДДС): +7-978-795-55-72; +7-36551-9-20-02 (круглосуточно);
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горячая линия администрации Советского района: +7-3651-9-15-30 (приемная, круглосуточно), +7-3651-9-11-09 (общий отдел, пн. – пт. с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00);
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филиал предприятия «Вода Крыма»: 8-800-506-006 (круглосуточно), +7-978-010-28-05 (абонентская служба);
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РЭС «Крымэнерго»: +7-36551-9-15-38 (диспетчерская служба, круглосуточно).
Как ходит транспорт
- № 100 «Дмитровка – Советский«. Время отправления от начального остановочного пункта в Дмитровке – 08:45 и 18:10. Время отправления от конечного остановочного пункта от автостанции в Советском – 07:55; 17:20.
- № 101/102 «Красногвардейское – Советский» (через Пушкино и Лоховку). Время отправления из Советского: 05:55/06:00 и 17:15 в рабочие дни; в 08:00, 12:05 по субботам. Время отправления от конечного остановочного пункта в Красногвардейском: 06:49 и 17:48 в рабочие дни; 08:48 и 12:50 по субботам.
- № 103 «Надежда – Советский». Время отправления из села Надежда: 06:50 и 18:00 в рабочие дни; 09:00 и 12:40 в выходные и праздничные дни. Время отправления из Советского: 05:55 и 17:05 в рабочие дни; 08:00 и 11:40 в выходные и праздничные дни.
- № 104 «Пруды – Советский» (через Заветное). Отправление от автостанции в Прудах: 06:37 и 18:17 в рабочие дни; 06:37 и 13:07 в выходные и праздничные дни. Время отправления из Советского: 05:40 и 17:20 в рабочие дни; 05:40 и 12;10 в выходные и праздничные дни
- № 105 «Пруды – Советский» (через Чапаевку). Время отправления из Прудов: 06:45 и 18:10 в рабочие дни. Время отправления из Советского: 05:52 и 17:15 в рабочие дни.
- № 107 «Урожайное – Советский». Отправление из Урожайного: 07:10 и 18:40 в рабочие дни; 12:10 в выходные и праздничные дни. Отправление из Советского: 06:35 и 17:55 в рабочие дни; 11:30 в выходные и праздничные дни.
- № 109 «Демьяновка – Советский». Время отправления из Демьяновки: 06:45 и 18:20 в рабочие дни; 06:45 и 13:40 в выходные и праздничные дни. Отправление из Советского: 06:00 и 17:30 в рабочие дни; 06:00 и 12:50 в выходные и праздничные дни.
- № 110 «Краснофлотское – Советский». Отправляется из Краснофлотского в 06:55 и 16:00 в рабочие дни, из Советского (ул. Энергетиков) – в 07:35 и 17:00 в рабочие дни.
Что делать при обнаружении подозрительных предметов
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Единая диспетчерская служба в Республике Крым: 112;
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МВД по Республике Крым: 102; +7-3652-734-613;
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УФСБ России по Республике Крым: +7-3652-291-020; +7-3652-291-030;
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ГУ МЧС России по Республике Крым: +7-3652-550-901; +7-3652-550-904;
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Аппарат АТК в Республике Крым: +7-3652-544-420.
источник: РИА Новости Крым
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