Советский район Крыма: ситуация с водой, банкоматами и транспортом

Центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации. Также там созданы условия для оказания оперативной помощи гражданам.

В Советском районе центр находится в поселке Советский по адресу: переулок Мартынова, 5, (здание Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района).

График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Жители могут зарядить свои телефоны, воспользоваться интернетом, получить необходимую информацию.

Телефоны для связи: +7 (36551) 915-94; +7 (978) 054-87-79; +7 (36551) 9-15-94.