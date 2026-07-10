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Советский район Крыма: ситуация с водой, банкоматами и транспортом
фото: пресс-служба ВТБ

Советский район Крыма: ситуация с водой, банкоматами и транспортом

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:40 10.07.2026

В Советском районе Крыма, испытывающем трудности с энерго- и водоснабжением, людям оказывается максимально возможная помощь. В регионе функционируют центры содействия, есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, и как осуществляется водоснабжение района, рассказали в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

Центр содействия

Центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации. Также там созданы условия для оказания оперативной помощи гражданам.

В Советском районе центр находится в поселке Советский по адресу: переулок Мартынова, 5, (здание Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района).

График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Жители могут зарядить свои телефоны, воспользоваться интернетом, получить необходимую информацию.

Телефоны для связи: +7 (36551) 915-94; +7 (978) 054-87-79; +7 (36551) 9-15-94.

Как работает связь

В Крыму работает «аварийный роуминг». Эту функцию нужно активировать в настройках смартфона, чтобы автоматически подключаться к доступной сети другого оператора, если сеть «упала».

Водоснабжение

На водонапорных башнях установлены генераторы, которые обеспечивают подачу воды. Подвоз воды осуществляется по запросу предприятием «Вода Крыма».

Телефоны для связи:

  • +7-978-010-28-05 (абонентская служба, понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00);
  • 8-800-506-006 (круглосуточно).

Где купить продукты

В Советском районе работают торговые объекты, в которых можно рассчитаться по безналичному расчету при отсутствии электроэнергии:
  • «Гузель» (пос. Советский, ул. А. Матросова, 30. Телефон +7-978-553-98-70);
  • «СЕПЕТ» (пос. Советский, ул. Чкалова, 29А. Телефон: +7-978-523-86-32);
  • «Хаят» (пос. Советский, ул. 50 лет СССР, 18а);
  • «Белорусские продукты» (пос. Советский, ул. А. Матросова, 40).

Банкоматы

Снять наличные деньги можно в банкомате ВТБ по адресу пос. Советский, ул. Первомайская, 44 (телефон +7-978-832-12-19).

Контакты дежурно-диспетчерских служб

  • Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района (ЕДДС): +7-978-795-55-72; +7-36551-9-20-02 (круглосуточно);
  • горячая линия администрации Советского района: +7-3651-9-15-30 (приемная, круглосуточно), +7-3651-9-11-09 (общий отдел, пн. – пт. с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00);
  • филиал предприятия «Вода Крыма»: 8-800-506-006 (круглосуточно), +7-978-010-28-05 (абонентская служба);
  • РЭС «Крымэнерго»: +7-36551-9-15-38 (диспетчерская служба, круглосуточно).

Как ходит транспорт

  • № 100 «Дмитровка – Советский«. Время отправления от начального остановочного пункта в Дмитровке – 08:45 и 18:10. Время отправления от конечного остановочного пункта от автостанции в Советском – 07:55; 17:20.
  • № 101/102 «Красногвардейское – Советский» (через Пушкино и Лоховку). Время отправления из Советского: 05:55/06:00 и 17:15 в рабочие дни; в 08:00, 12:05 по субботам. Время отправления от конечного остановочного пункта в Красногвардейском: 06:49 и 17:48 в рабочие дни; 08:48 и 12:50 по субботам.
  • № 103 «Надежда – Советский». Время отправления из села Надежда: 06:50 и 18:00 в рабочие дни; 09:00 и 12:40 в выходные и праздничные дни. Время отправления из Советского: 05:55 и 17:05 в рабочие дни; 08:00 и 11:40 в выходные и праздничные дни.
  • № 104 «Пруды – Советский» (через Заветное). Отправление от автостанции в Прудах: 06:37 и 18:17 в рабочие дни; 06:37 и 13:07 в выходные и праздничные дни. Время отправления из Советского: 05:40 и 17:20 в рабочие дни; 05:40 и 12;10 в выходные и праздничные дни
  • № 105 «Пруды – Советский» (через Чапаевку). Время отправления из Прудов: 06:45 и 18:10 в рабочие дни. Время отправления из Советского05:52 и 17:15 в рабочие дни.
  • № 107 «Урожайное – Советский». Отправление из Урожайного: 07:10 и 18:40 в рабочие дни; 12:10 в выходные и праздничные дни. Отправление из Советского: 06:35 и 17:55 в рабочие дни; 11:30 в выходные и праздничные дни.
  • № 109 «Демьяновка – Советский». Время отправления из Демьяновки: 06:45 и 18:20 в рабочие дни; 06:45 и 13:40 в выходные и праздничные дни. Отправление из Советского: 06:00 и 17:30 в рабочие дни; 06:00 и 12:50 в выходные и праздничные дни.
  • № 110 «Краснофлотское – Советский». Отправляется из Краснофлотского в 06:55 и 16:00 в рабочие дни, из Советского (ул. Энергетиков) – в 07:35 и 17:00 в рабочие дни.
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Что делать при обнаружении подозрительных предметов

В случае обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС:
  • Единая диспетчерская служба в Республике Крым: 112;
  • МВД по Республике Крым: 102; +7-3652-734-613;
  • УФСБ России по Республике Крым: +7-3652-291-020; +7-3652-291-030;
  • ГУ МЧС России по Республике Крым: +7-3652-550-901; +7-3652-550-904;
  • Аппарат АТК в Республике Крым: +7-3652-544-420.

источник: РИА Новости Крым 

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