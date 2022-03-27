Современные герои – совсем молодые ребята. Минобороны РФ – о ратных подвигах наших

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о мужестве и героизме российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

В ходе боя с замаскированной боевой машиной пехоты противника гранатометчик отделения десантно-штурмовой роты ефрейтор Виталий Хисматуллин подобрался к цели и выстрелил из ручного противотанкового гранатомета, тем самым уничтожив не только боевую машину националистов, но и личный состав, находящийся в ней.

Группа инженерно-штурмовой роты под командованием капитана Ивана Бухарова попала в засаду украинских националистов. Несмотря на превосходящие силы противника, группа в течение часа мужественно отражала нападение до подхода основных сил. После этого нападающий противник был ликвидирован, а личный состав группы Бухарова разминировал участок местности, благодаря чему российские войска продвинулись на заданном направлении.

Колонна российских подразделений попала под огонь украинских националистов. В ходе одного из залпов, мост, по которому российские войска должны были продвинуться, был разрушен — наши войска фактически оказались зажаты противником. Однако экипаж под командованием начальника аппаратной взвода связи Владимир Шапхаев обеспечил подразделения связью с вышестоящим штабом. Благодаря его действиям, были оперативно уточнены задачи, возведена понтонная переправа через реку и отражена атака противника.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!