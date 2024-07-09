Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Современные методы омоложения лица в клинике косметологии
актуально в республике
Современные методы омоложения лица в клинике косметологии
иллюстрация: pikist.com

Современные методы омоложения лица в клинике косметологии

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:51 09.07.2024

Современная косметология предлагает широкий спектр эффективных методов омоложения лица, которые помогают замедлить процессы старения и вернуть коже здоровый, сияющий вид. В этом обзоре мы подробно рассмотрим наиболее популярные и действенные процедуры, применяемые в клиниках косметологии.

Инъекционные методы

Инъекционные методы являются одними из самых востребованных и результативных способов омоложения лица. Они позволяют точечно воздействовать на проблемные зоны и добиваться выраженного эффекта.

  • Ботулинотерапия (ботокс)

Ботулинотерапия, или инъекции ботокса, — это процедура, которая позволяет разглаживать мимические морщины и предотвращать их появление. Ботокс блокирует передачу нервных импульсов к мышцам, что приводит к их расслаблению и сглаживанию морщин. Эффект от процедуры сохраняется в течение 3-6 месяцев, после чего требуется повторное введение препарата.

  • Контурная пластика

Контурная пластика — это метод коррекции возрастных изменений с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Филлеры позволяют восстанавливать объем и упругость кожи, разглаживать морщины, корректировать овал лица и другие эстетические недостатки. Эффект от процедуры сохраняется от 6 месяцев до 1,5 лет в зависимости от используемого препарата.

  • Плазмолифтинг

Плазмолифтинг — это инъекционная процедура, при которой в кожу вводится обогащенная тромбоцитами плазма крови пациента. Тромбоциты содержат большое количество факторов роста, которые стимулируют регенерацию клеток и восстановление кожи. Плазмолифтинг способствует разглаживанию морщин, улучшению цвета лица, повышению упругости и эластичности кожи.

Аппаратные методы

Аппаратные методы омоложения лица основаны на использовании различных технологий (например эндосфера для лица), которые воздействуют на кожу и подкожные ткани, запуская процессы регенерации и обновления.

  • Лазерная шлифовка

Лазерная шлифовка — это процедура, при которой с помощью лазерного излучения удаляется верхний слой кожи. Это приводит к активизации процессов регенерации, в результате чего кожа обновляется, разглаживаются морщины, улучшается цвет лица и сужаются поры. Лазерная шлифовка эффективна для коррекции возрастных изменений, пигментных пятен и рубцов.

  • Радиочастотный лифтинг

Радиочастотный лифтинг — это процедура, основанная на воздействии на кожу высокочастотными электромагнитными волнами. Это приводит к нагреву глубоких слоев кожи, что стимулирует выработку коллагена и эластина. В результате кожа подтягивается, разглаживаются морщины, улучшается овал лица.

  • Ультразвуковой лифтинг

Ультразвуковой лифтинг — это процедура, при которой с помощью сфокусированных ультразвуковых волн прогревается глубокий слой кожи. Это запускает процессы регенерации, в результате чего кожа подтягивается, разглаживаются морщины, улучшается овал лица.

  • Комбинированные методы

Комбинированные методы омоложения лица сочетают в себе различные технологии, что позволяет добиваться более выраженных и стойких результатов.

  • Фракционное омоложение

Фракционное омоложение — это процедура, сочетающая в себе лазерную шлифовку и радиочастотный лифтинг. Лазерное воздействие удаляет верхний слой кожи, а радиочастотный лифтинг прогревает глубокие слои, стимулируя выработку коллагена. Это позволяет добиться комплексного омоложения кожи с разглаживанием морщин, улучшением текстуры и цвета лица.

  • Комбинированные инъекции

Комбинированные инъекции предполагают сочетание различных инъекционных методик, таких как ботулинотерапия и контурная пластика. Это позволяет достичь более выраженного и длительного эффекта, поскольку ботокс расслабляет мимические мышцы, а филлеры восстанавливают объем и упругость кожи.

  • Мезотерапия

Мезотерапия — это процедура, при которой в кожу вводится коктейль из различных активных ингредиентов, таких как витамины, минералы, гиалуроновая кислота и другие. Это стимулирует обновление клеток, улучшает микроциркуляцию, повышает упругость и эластичность кожи.

Уход за кожей в домашних условиях

Помимо профессиональных процедур в клинике косметологии, важную роль в омоложении кожи играет правильный уход за ней в домашних условиях.

  • Очищение

Регулярное и бережное очищение кожи является основой ухода. Для этого рекомендуется использовать мягкие гели, пенки или масла, которые деликатно удаляют загрязнения, не нарушая естественный pH-баланс.

  • Увлажнение

Увлажнение кожи — важный шаг в уходе. Использование кремов, сывороток и масел, обогащенных активными компонентами, помогает поддерживать оптимальный уровень влаги в коже, предотвращая ее преждевременное старение.

  • Защита от солнца

Регулярное использование солнцезащитных средств с высоким SPF-фактором является обязательным условием для сохранения молодости кожи. Ультрафиолетовое излучение является одним из основных факторов, ускоряющих процессы старения.

  • Пилинги

Регулярное применение пилингов, содержащих фруктовые кислоты, ферменты или другие активные компоненты, способствует обновлению верхнего слоя кожи, разглаживанию морщин и выравниванию тона.

Таким образом, современная косметология предлагает широкий спектр эффективных методов омоложения лица, которые позволяют комплексно воздействовать на различные проявления возрастных изменений. Сочетание профессиональных процедур в клинике и правильного ухода за кожей в домашних условиях обеспечивает долгосрочный и стойкий эффект омоложения.

Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: обзор

Комментарии для сайта Cackle
обзор
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.