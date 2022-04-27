«Союзмультфильм» даёт советы. Как уберечь детей от «взрослого» видеоконтента

События и последствия активной информационной войны почувствовали на себе практически все россияне. И если взрослый, разумный человек, обладающий критическим мышлением, может отличить фейк и постановку от правды, то дети непреднамеренно могут получить психологическое потрясение. Многие пользователи видеохостинга Youtube заметили, что после просмотра мультфильма в режиме автовоспроизведения показывают видео с откровенно фейковыми событиями, изображениями трупов, пожаров. Председатель правления «Союзмультфильма» и генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева рассказала, как защитить своих детей от влияния политизированной площадки и оградить их от «взрослого», опасного видеоконтента.

У видеохостинга огромная аудитория, среди которой много детей и подростков, психика которых очень подвижна. Да, у Youtube высокие требования к безопасности контента, исключающие, в том числе рекламу, возможность комментирования, есть отдельное приложение Youtube-kids, но полностью исключить попадание контента, содержащего «заряженные» видео, нельзя, — отметила она.

Юлия Слащева рекомендует родителям очень внимательно относиться к тому, что смотрят их дети.

Различных видеоматериалов сейчас в разы больше, чем во времена нашего детства. Нужно обращать внимание на возрастную маркировку мультфильмов, время суток, в которое ребенок смотрит контент. Многие современные мультфильмы принято ругать, но зачастую речь идет о том, что ребенку, например, показали на ночь что-то энергичное, слишком яркое, что и спровоцировало перевозбуждение психики, — рассказала Юлия Слащева.

Она отметила, что показывать мультфильмы детям гораздо безопаснее на отечественных телеканалах, сетки вещания в них выстроены с учетом возрастных градаций аудитории и предпочтений. Также активно развивают «детское» направление многие отечественные видеосервисы и платформы.