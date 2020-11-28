Создан Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования Севастополя»

Правительство Севастополя приняло распоряжение о создании некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования Севастополя».

Основная стратегическая цель фонда — улучшение жилищных условий граждан посредством организации строительства доступного жилья с отделкой и стоимостью квадратного метра, не превышающей утвержденные Минстроем России для Севастополя нормативы, — отметил директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Приобретать такое жилье смогут граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, включая работников государственных учреждений. Также планируется закупать жилье для детей сирот и жителей аварийных домов.

По словам Иллариона Гапицонова, фонд будет строить жилье за счет внебюджетных средств. Лишь на начальном этапе работы фонду потребуется привлечение бюджетных средств.

Источник финансирования строительства доступного жилья будет внебюджетным, а именно средства целевого банковского кредита в рамках механизма проектного финансирования по нормам ФЗ. В последующем будет проведен отбор банков для участия в реализации данных проектов. Уже сейчас получено письмо о заинтересованности и готовности предоставлять 100% финансирования в форме целевого кредитования под такие проекты. Фонду потребуется только разработать проектную документацию на земельном участке, предоставленном городом. Весь этап строительства будет финансировать банк в полном объеме, — отметил директор Департамента капитального строительства.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования Севастополя станет важным инструментов в реализации жилищных программ.

Этот инструмент позволит строить необходимое городу жилье для реализации жилищных программ, не преследуя коммерческую выгоду. Это исключительно реализация задач по обеспечению квартирами льготных категорий граждан. Постарайтесь как можно быстрее эту работу организовать, — поручил Михаил Развожаев директору Департамента капитального строительства.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.