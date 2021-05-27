«Создавай.Севастополь»: на первом акселераторе творческих проектов выбрали пятёрку лучших идей

В Севастополе подвели итоги первого акселератора молодежных творческих проектов «Создавай.Севастополь». Акселератор – это новый формат работы арт-кластера «Таврида», бесплатная образовательная площадка, на которой молодые творцы города учатся создавать конкурентоспособные креативные проекты и получают поддержку от людей, общественных объединений, бизнес-структур и государства. Цель акселератора – дать активным молодым людям, стремящимся изменить свой регион к лучшему, набор методик и инструментов по превращению творческих идей в работающие проекты.

Первыми участниками программы стали жители Севастополя в возрасте от 18 до 35 лет – деятели искусства и креативных индустрий, представители творческих объединений, некоммерческих организаций и культурных учреждений, активисты в области молодежной политики и победители грантового конкурса, реализующие свои проекты. На акселератор было подано более 80 заявок. Для прохождения образовательной программы было отобрано 40 молодых творцов. На практических онлайн- и офлайн-сессиях общей длительностью около 50 часов они узнали о возможностях Всероссийского конкурса молодежных проектов, освоили азы подготовки проектов для грантовых конкурсов и основы публичных выступлений, получили рекомендации по работе с партнерами и выходу на самоокупаемость, — говорят в пресс-службе АНО «Центр развития культурных инициатив».

Авторы пяти лучших проектов теперь посетят площадку арт-кластера «Таврида» под Судаком и примут участие в фестивале «Таврида.АРТ», где смогут презентовать свои идеи на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, который входит в платформу «Россия – страна возможностей». В этом году у молодых творцов есть возможность получить грант до 1,5 млн рублей на воплощение своих работ в жизнь.

Так, путевку на «Тавриду» получила Дарья Лагода с проектом «Дорогою добра», в рамках которого она планирует выездные творческие мастерские для детей из сельской местности с целью популяризации русского фольклора.

Еще одной победительницей стала Анна Карбукова. Она представила концепцию образовательного курса «Цифровая графика» – проекта по созданию иллюстраций, стикеров, персонажей на графических планшетах.

Елена Малек разработала проект мобильного кино «История моего двора» и теперь также попытает удачу на Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Суть идеи – в проведении конкурса среди молодежи по съемке двухминутного мобильного кино.

На «Тавриду» также отправится Владислав Тарасов со своим образовательным проектом «Only спорт», нацеленным на изучение теории и практики создания интересного спортивного контента. В рамках проекта будет сформирован блог в социальных сетях с актуальной информацией о спортивных событиях региона. Развитием блога займутся обученные в рамках проекта представители молодежного спортивного СМИ.

Проект Олеси Пономаревой «Эволюция в движении» также вошел в пятерку лучших. Одним из ключевых его событий станет создание иммерсивных перформансов, где затрагиваются ключевые сферы жизни и дается возможность прожить свои эмоции через тело, голос, музыку. В результате зритель получает большую эмоциональную разрядку.

Первая акселерационная программа прошла при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя. Также с 7 по 17 июня акселератор состоится в Республике Крым. Регистрация на него уже доступна по ссылке https://tavrida.art/accelerator-crimea .

фото: пресс-служба АНО «Центр развития культурных инициатив»