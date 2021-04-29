«Создавай.Севастополь»: в городе появится первый акселератор творческих проектов

Арт-кластер «Таврида» запускает новый формат работы – региональные акселераторы молодежных творческих проектов. Первый акселератор проведут в Севастополе совместно с городским Управлением по делам молодежи и спорта. Образовательная площадка «Создавай.Севастополь», на которой творческая молодежь города будет учиться создавать конкурентоспособные креативные проекты, начнет работу 15 мая. Участие в акселераторе бесплатное, регистрация и отбор желающих продлятся до 12 мая.

Пройти обучение в акселераторе приглашаются жители Севастополя в возрасте от 18 до 35 лет. Программа рассчитана на деятелей искусства и креативных индустрий, представителей творческих объединений, некоммерческих организаций и культурных учреждений, активистов в области молодежной политики и победителей грантового конкурса, реализующих свои проекты.

Участников программы ждут более 50 часов практических онлайн- и офлайн-сессий, на которых они узнают о возможностях Всероссийского конкурса молодежных проектов, научатся выявлять проблемы региона, освоят основы подготовки проектов для грантовых конкурсов и азы публичных выступлений, получат рекомендации по работе с партнерами и выходу на самоокупаемость, а также смогут презентовать свой проект региональному сообществу. По итогам акселератора не менее 5 руководителей проектов-победителей примут участие в образовательных заездах молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий «Таврида».

Цель акселератора – дать активным молодым людям, которые хотят менять свой регион к лучшему, набор методик и инструментов по воплощению творческих идей в работающие проекты. Севастополь для нас – стратегически важный город. Сотни молодых севастопольцев ежегодно становятся участниками мероприятий арт-кластера «Таврида». Многие из них пробуют свои силы в грантовом конкурсе, который проходит на площадке «Тавриды», и получают государственное финансирование на реализацию проектов. Так, Владимир Корниенко организовал Общекрымский всеуниверситетский бал «Морская феерия» в Севастополе, а Мария Пойлова провела Молодежный турнир малых севастопольских театров, – рассказал руководитель арт-кластера «Таврида», директор АНО «Центр развития культурных инициатив Сергей Першин. – Нашу акселерационную программу мы решили впервые запустить именно здесь и получили полную поддержку со стороны правительства города. Мы планируем опробовать проект, а затем масштабировать его в Республике Крым и в других регионах.

Узнать подробности о программе и подать заявку на участие можно на сайте https://tavrida.art/accelerator-sevastopol .