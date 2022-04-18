«Создавай.Крым»: на акселераторе творческих проектов «Таврида» выбрали 11 лучших идей

В Симферополе подвели итоги акселератора молодежных творческих проектов «Создавай.Крым».

Акселератор – это проект арт-кластера «Таврида», бесплатная образовательная площадка, на которой молодые творцы учатся создавать конкурентоспособные креативные проекты и получают поддержку от людей, общественных объединений, бизнес-структур и государства. Цель акселератора – дать активным молодым людям, стремящимся изменить свой регион к лучшему, набор методик и инструментов по превращению творческих идей в работающие проекты. Программа в Симферополе прошла при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, — сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида.АРТ».

Участниками акселерационной программы стали жители Республики Крым и Севастополя в возрасте от 18 до 35 лет – деятели культуры, искусств и креативных индустрий, представители некоммерческих и коммерческих организаций, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, активные деятели сферы молодежной политики, победители и участники грантовых конкурсов.

На акселератор подали 95 заявок. Для прохождения образовательной программы было отобрано 64 молодых творца. На практических сессиях общей длительностью более 30 часов они узнали о грантовых возможностях для реализации идеи, освоили азы подготовки проектов и основы публичных выступлений, получили рекомендации по работе с партнерами и выходу на самоокупаемость.

В финале программы прошел питчинг проектов, где претенденты на грант получили обратную связь от экспертов. Авторы 11 лучших концепций теперь посетят площадку арт-кластера «Таврида» в Крыму для прохождения публичной защиты. В число лучших вошли: Дмитрий Дужников с идеей фестиваля косплея «Крымикон 2023»; Александр Рожков с проектом 1-ого Всекрымского конкурса 3D-художников и визуализаторов; Анна Данченко, представившая концепцию туристического путеводителя «Вкусные тайны Крыма»; Михаил Мельник с проектом «Розенталь – школа спортивного туризма»; Иван Коденко с идеей создания Арт-резиденции в Ялте; Надежда Пропастина, защитившая концепцию арт-мастерской «Не просто творчество»; Глеб Мофа, предложивший провести IT-марафон «Динамика»; Арминэ Саргсян с проектом воркшопа «Тактический урбанизм, или как развивать Симферополь сегодня?»; Николай Тихомиров с идеей создания стендап-клуба в Крыму; Диана Мирошникова, представившая проект современного, интегративного экологического просвещения «Второй шанс.Second chance»; Ольга Колодина с концепцией эко-центра «Арт-Решение».

«Создавай.Крым» стал третьим по счету акселератором: ранее программа прошла в Волгограде и Краснодаре – всего в ней приняло участие более 150 человек. Теперь они четко понимают, как правильно подготовить и презентовать проект, знают, что необходимо учитывать, что доработать. А 28 счастливчиков – авторов лучших концепций, представленных в рамках акселераторов, – мы ждем на «Тавриде» и желаем им удачи в защите проектов! В этом году у молодых творцов есть возможность получить грант до 1,5 миллионов рублей на реализацию своих идей, – говорит руководитель службы грантового сопровождения арт-кластера «Таврида» Оксана Никифорова.

Напомним, что грантовый конкурс на площадке арт-кластера «Таврида» проходит с 2015 года. За это время его победителями стали 1104 человека, на реализацию их проектов было выделено более 487 миллионов рублей. Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей».

фото: пресс-служба арт-кластер «Таврида.АРТ»