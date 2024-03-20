Создай свою онлайн-платформу сам: бесплатные конструкторы сайтов могут многое

Сначала — занимательная статистика: огромный прирост количества сайтов сети Интернет пришёлся на 2021 года. По некоторым данным, тогда летом в «виртуальном мире» были зафиксированы один миллиард и почти 900 миллионов сайтов! С тех пор прошло несколько лет, какие-то сайты умирали, на их место приходили и приходят новые. И сегодня эксперты и не берутся озвучивать точную статистику по количеству онлайн-ресурсов. Зато есть такая информация, которая Вас, возможно, удивит: большинство из ныне работающих сайтов их владельцы создавали сами, используя бесплатный конструктор сайта. Причём это ресурсы самого разного уровня сложности, тематической направленности, дизайна и т.д.
Потому, если вы задумываетесь над созданием сайта, то не проходите мимо этого IT-инструмента. Что он представляет из себя? Озвучиваем основные моменты.
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Конструктор сайта: «собери» его сам
Конструкторы сайтов представляют собой онлайн-инструменты, которые позволяют пользователям создавать и настраивать свои собственные веб-сайты без необходимости знания программирования или дизайна. Они предоставляют широкий выбор шаблонов, макетов и функциональных элементов, которые пользователь может выбирать и настраивать в соответствии с индивидуальными потребностями.
Бесплатный конструктор сайта позволяет на основе готовых шаблонов создавать лендинги, сайты и интернет-магазины со своим дизайном, товарами, текстами и изображениями. Можно быстро и самостоятельно запустить свой сайт, что дешевле и проще разработки с нуля. При этом сайт будет оптимизирован и под мобильные устройства, — поясняют алгоритм действий инструмента специалисты бесплатного конструктора сайтов Mottor.
Некоторые ключевые особенности бесплатных конструкторов сайтов:
- шаблоны дизайна: пользователи могут выбирать из предварительно созданных шаблонов дизайна, которые соответствуют их тематике или стилю.
- настройка: конструкторы сайтов обычно предлагают инструменты для настройки шаблонов, позволяя изменять цвета, шрифты, расположение элементов и т. д.
- добавление контента: пользователи могут легко добавлять текст, изображения, видео и другие медиа-элементы на свои страницы.
- функциональные элементы: в конструкторах сайтов часто включены функциональные элементы, такие как формы обратной связи, слайдеры изображений, галереи, кнопки социальных сетей и т. д.
- адаптивный дизайн: многие конструкторы сайтов автоматически адаптируют веб-сайты к разным устройствам и экранам, что позволяет им выглядеть хорошо как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.
- хостинг: некоторые конструкторы сайтов предоставляют бесплатный хостинг для созданных сайтов, что позволяет пользователям быстро размещать свои сайты в Интернете.
Конструкторы сайтов — нужно ли быть специалистом?
Большинство конструкторов сайтов предоставляют интуитивно понятные интерфейсы и инструменты для создания и настройки веб-сайтов.
Можно собрать дизайн лэндинга уже через 5 минут. Редактируется сайт перетаскиванием элементов без знаний программирования. Другими словами, нет необходимости писать код, — говорят специалисты Mottor.
Кроме того, если у вас возникнут трудности или вопросы, многие бесплатные конструкторы сайтов предлагают обширные базы знаний, видеоуроки и поддержку сообщества, которые могут помочь разобраться с использованием их инструментов.
Бесплатные конструкторы — что создаём?
А суть в том, что с помощью бесплатных конструкторов сайтов можно создавать как полновесные многостраничные веб-сайты, так и лендинги (одностраничные сайты):
- многостраничные веб-сайты: вы можете использовать конструкторы сайтов для создания веб-сайтов, состоящих из нескольких страниц, таких как домашняя страница, страницы «О нас», контактная информация, услуги или продукты, портфолио и т.д. Вы можете создать структуру сайта, добавляя новые страницы и организуя их содержимое при помощи инструментов конструктора.
- лендинги (одностраничные сайты): большинство конструкторов сайтов также предоставляют возможность создания лендингов, которые представляют собой одностраничные веб-сайты, разработанные для специального предложения, продукта или услуги. Лендинги обычно содержат краткую информацию о продукте или услуге, выделяют преимущества, предлагают формы для сбора контактных данных и, возможно, кнопку вызова к действию (CTA), направляющую посетителей к выполнению определенного действия.
Кроме того, более профессиональные платформы предлагают и более расширенный функционал, вроде:
Встроенные CRM, чат-боты и системы аналитики, поддержка платежных систем и сервисов доставки, — отмечают в Mottor.
Критерии выбора бесплатного конструктора сайтов
Еть несколько ключевых критериев, которые можно учитывать при выборе бесплатного конструктора сайтов. Вот некоторые из них:
- простота использования: один из самых важных критериев — это простота использования. Конструктор сайтов должен предоставлять интуитивно понятный интерфейс и простые инструменты для создания и настройки веб-сайтов без необходимости знания кодирования.
- выбор шаблонов и дизайна: хороший конструктор сайтов должен предлагать разнообразные и стильные шаблоны дизайна, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего проекта.
- функциональность: убедитесь, что конструктор сайтов предоставляет необходимую вам функциональность. Это может включать в себя возможность добавления форм обратной связи, галерей изображений, слайдеров, видео, блогов и других элементов.
- адаптивный дизайн: важно, чтобы ваш веб-сайт выглядел хорошо на различных устройствах, включая компьютеры, планшеты и мобильные телефоны. Убедитесь, что конструктор сайтов поддерживает адаптивный дизайн.
- SEO-оптимизация: хороший конструктор сайтов должен предоставлять инструменты для оптимизации вашего веб-сайта для поисковых систем (SEO), что поможет улучшить его видимость в результатах поиска.
- поддержка и обучение: проверьте, имеет ли конструктор сайтов обширную базу знаний, видеоуроки и поддержку сообщества, которые помогут вам разобраться с использованием его инструментов и решить возможные проблемы.
- интеграции и расширения: некоторые конструкторы сайтов предлагают интеграции с различными сервисами и платформами, такими как социальные сети, аналитические инструменты, платежные системы и другие. Проверьте, есть ли необходимые вам интеграции или возможность добавления дополнительных функций через плагины или расширения.
Это лишь несколько критериев, которые можно учитывать при выборе бесплатного конструктора сайтов. Важно определить ваши потребности и приоритеты, чтобы выбрать конструктор, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям.
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