Создай свою онлайн-платформу сам: бесплатные конструкторы сайтов могут многое

Сначала — занимательная статистика: огромный прирост количества сайтов сети Интернет пришёлся на 2021 года. По некоторым данным, тогда летом в «виртуальном мире» были зафиксированы один миллиард и почти 900 миллионов сайтов! С тех пор прошло несколько лет, какие-то сайты умирали, на их место приходили и приходят новые. И сегодня эксперты и не берутся озвучивать точную статистику по количеству онлайн-ресурсов. Зато есть такая информация, которая Вас, возможно, удивит: большинство из ныне работающих сайтов их владельцы создавали сами, используя бесплатный конструктор сайта. Причём это ресурсы самого разного уровня сложности, тематической направленности, дизайна и т.д.

Потому, если вы задумываетесь над созданием сайта, то не проходите мимо этого IT-инструмента. Что он представляет из себя? Озвучиваем основные моменты.

Конструктор сайта: «собери» его сам

Конструкторы сайтов представляют собой онлайн-инструменты, которые позволяют пользователям создавать и настраивать свои собственные веб-сайты без необходимости знания программирования или дизайна. Они предоставляют широкий выбор шаблонов, макетов и функциональных элементов, которые пользователь может выбирать и настраивать в соответствии с индивидуальными потребностями.

Бесплатный конструктор сайта позволяет на основе готовых шаблонов создавать лендинги, сайты и интернет-магазины со своим дизайном, товарами, текстами и изображениями. Можно быстро и самостоятельно запустить свой сайт, что дешевле и проще разработки с нуля. При этом сайт будет оптимизирован и под мобильные устройства, — поясняют алгоритм действий инструмента специалисты бесплатного конструктора сайтов Mottor.

Некоторые ключевые особенности бесплатных конструкторов сайтов:

шаблоны дизайна : пользователи могут выбирать из предварительно созданных шаблонов дизайна, которые соответствуют их тематике или стилю.

: пользователи могут выбирать из предварительно созданных шаблонов дизайна, которые соответствуют их тематике или стилю. настройка : конструкторы сайтов обычно предлагают инструменты для настройки шаблонов, позволяя изменять цвета, шрифты, расположение элементов и т. д.

: конструкторы сайтов обычно предлагают инструменты для настройки шаблонов, позволяя изменять цвета, шрифты, расположение элементов и т. д. добавление контента : пользователи могут легко добавлять текст, изображения, видео и другие медиа-элементы на свои страницы.

: пользователи могут легко добавлять текст, изображения, видео и другие медиа-элементы на свои страницы. функциональные элементы : в конструкторах сайтов часто включены функциональные элементы, такие как формы обратной связи, слайдеры изображений, галереи, кнопки социальных сетей и т. д.

: в конструкторах сайтов часто включены функциональные элементы, такие как формы обратной связи, слайдеры изображений, галереи, кнопки социальных сетей и т. д. адаптивный дизайн : многие конструкторы сайтов автоматически адаптируют веб-сайты к разным устройствам и экранам, что позволяет им выглядеть хорошо как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

: многие конструкторы сайтов автоматически адаптируют веб-сайты к разным устройствам и экранам, что позволяет им выглядеть хорошо как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. хостинг: некоторые конструкторы сайтов предоставляют бесплатный хостинг для созданных сайтов, что позволяет пользователям быстро размещать свои сайты в Интернете.