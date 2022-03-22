Сознался под тяжестью улик. Крымчанин убил приятеля и закопал его тело

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя одного из сел Советского района. Крымчанин обвиняется в совершении убийства знакомого (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что 27 сентября 2020 года в частном домовладении одного из сел Советского района Республики Крым между давними знакомыми во время распития спиртного произошёл конфликт, в результаты которого хозяин дома нанес телесные повреждения гостю, пострадавший скончался на месте от удушения. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник перетащил тело за дом, где схоронил в яме, — рассказали в Следственном комитете.

На протяжении почти полугода убитый мужчина числился как без вести пропавший, правоохранительными органами велся его розыск. В ходе следственных действий и оперативных мероприятий во взаимодействии с органами МВД была установлена причастность к исчезновению гражданина жителя Советского района. Свою вину в совершенном преступлении он признал, а в ходе проверки показаний на месте указал, где схоронил тело.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Собрана вся необходимая доказательственная база. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

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