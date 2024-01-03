Спас маму и помог задержать опасного преступника. В Крыму наградили юного героя

Юного героя из Раздольненского района Крыма Женю Левчука с Новым годом поздравили офицеры Следственного комитетаи поблагодарили за помощь правоохранительным органам и обществу.

11 января школьник отметит свой девятый день рождения, но бесстрашию этого юноши может позавидовать любой взрослый. В сентябре мальчик обнаружил, как злоумышленник напал на его маму в их доме, там же наедине с опасным преступником находилась и его трехлетняя сестренка. Отважный школьник, не растерявшись, быстро вызвал подмогу, а прибывшим сотрудникам полиции и СК сообщил важную информацию, которая в самые короткие сроки позволила задержать подозреваемого с поличным, — рассказали подробности в Следкоме.

Более того, Женя способствовал организации продуктивного осмотра места преступления, фиксации следов, что, безусловно, помогло следователю успешно расследовать уголовное дело и направить его в суд. Но главное – его смелые и оперативные действия помогли врачам оказать маме, пострадавший от рук нападавшего, своевременную медпомощь с использованием сил санавиации, а органам — изолировать опасного преступника от общества.

Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил представить Евгения Левчука за его смелость и решительность, проявленную школьником при задержании опасного преступника, к ведомственной награде. Офицеры Следственного комитета России поблагодарили Женю за проявленное мужество и пожелали оставаться для окружающих примером добра, справедливости и отваги.