Спасатели МЧС ежедневно дежурят на Большой Севастопольской тропе

Рейдовая работа периода праздничных выходных, отмечают специалисты, продолжается. Среди профилактических мероприятий сотрудников севастопольского чрезвычайного ведомства в этот период – обходы популярных горнолесных маршрутов региона.

Наиболее массовое посещение гражданами отмечается в эти дни на участках Большой Севастопольской тропы. Именно здесь развернули активную разъяснительную работу сотрудники аварийно-спасательной части Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Спасатели напоминают туристам: вне зависимости от времени года и погодных условий отдых должен проходить без риска. Людям рассказывают о наиболее опасных участках туристической дороги, о правилах поведения на природе, предостерегают от импульсивных экстремальных поступков в горах. С гражданами, которых встречают на пути, представители МЧС общаются лично. Чтобы донести информацию до отдалённой местности, используют громкоговоритель. В ходе каждого рейда удаётся проинструктировать от 30-ти до полусотни человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Большая Севастопольская тропа охватывает почти весь Севастополь по широкой дуге. Полная протяжённость маршрута 117 км, с плановыми ответвлениями для осмотра достопримечательностей – 130 км. Путь разделён на 8 участков разной протяженности и степеней сложности. Предполагаемое время их прохождения – от 3-х до 10-ти часов.

Если с вами или кем-то из окружающих случилась беда во время отдыха, вы стали очевидцем пожара или природного бедствия, набирайте единый номер пожарных и спасателей – 101!

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе