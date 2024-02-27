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Спасатели МЧС провели учения в Севастопольском центре культуры и искусств

Спасатели МЧС провели учения в Севастопольском центре культуры и искусств

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:44 27.02.2024

Потушить возникший на сцене пожар и спасти пострадавших – такие действия в ходе учений отработали огнеборцы ГУ МЧС России по г. Севастополю. Тренировочные мероприятия провели в Севастопольском центре культуры и искусств.

Спасатели МЧС провели учения в Севастопольском центре культуры и искусств

По легенде, в результате короткого замыкания оборудования на сцене произошло возгорание, огонь начал распространяться по зрительному залу. Самостоятельно ликвидировать его сотрудники учреждения не смогли. Объявили тревогу и передали информацию о пожаре по линии «101». До приезда огнеборцев администрация объекта предприняла эвакуацию сотрудников и посетителей, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели МЧС провели учения в Севастопольском центре культуры и искусств

В считанные минуты к месту происшествия прибыли первые подразделения МЧС, которые, оценив обстановку, объявили второй (повышенный) ранг пожара и запросили дополнительные силы.

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Спасатели МЧС провели учения в Севастопольском центре культуры и искусств

Чтобы попасть в помещения, по которым, согласно замыслу, уже распространился ядовитый дым, спасатели сформировали газодымозащитные звенья и провели разведку. Осмотрели все этажи – в том числе и цокольный. Выяснилось, что четверо сотрудников учреждения не успели покинуть здание. Условных пострадавших оперативно эвакуировали с использованием спасательного устройства защиты органов дыхания и зрения, передав медицинской бригаде для осмотра.

Спасатели МЧС провели учения в Севастопольском центре культуры и искусств

В пожарно-тактических учениях задействовались 63 человека личного состава и 14 единиц техники. Со всеми задачами личный состав справился отлично: все люди найдены, все спасены, – подвел итоги учений заместитель начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по г. Севастополю Александр Митрофанов.

Спасатели МЧС провели учения в Севастопольском центре культуры и искусств

 

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