Спасатели МЧС провели учения в Севастопольском центре культуры и искусств

Потушить возникший на сцене пожар и спасти пострадавших – такие действия в ходе учений отработали огнеборцы ГУ МЧС России по г. Севастополю. Тренировочные мероприятия провели в Севастопольском центре культуры и искусств.

По легенде, в результате короткого замыкания оборудования на сцене произошло возгорание, огонь начал распространяться по зрительному залу. Самостоятельно ликвидировать его сотрудники учреждения не смогли. Объявили тревогу и передали информацию о пожаре по линии «101». До приезда огнеборцев администрация объекта предприняла эвакуацию сотрудников и посетителей, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В считанные минуты к месту происшествия прибыли первые подразделения МЧС, которые, оценив обстановку, объявили второй (повышенный) ранг пожара и запросили дополнительные силы.

Чтобы попасть в помещения, по которым, согласно замыслу, уже распространился ядовитый дым, спасатели сформировали газодымозащитные звенья и провели разведку. Осмотрели все этажи – в том числе и цокольный. Выяснилось, что четверо сотрудников учреждения не успели покинуть здание. Условных пострадавших оперативно эвакуировали с использованием спасательного устройства защиты органов дыхания и зрения, передав медицинской бригаде для осмотра.

В пожарно-тактических учениях задействовались 63 человека личного состава и 14 единиц техники. Со всеми задачами личный состав справился отлично: все люди найдены, все спасены, – подвел итоги учений заместитель начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по г. Севастополю Александр Митрофанов.