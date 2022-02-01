Спасатели МЧС России в Севастополе продолжают профилактическую операцию «Отопление»

В Севастополе продолжается отопительный сезон. Обогрев жилых помещений проводится и в частном секторе: граждане отапливают дома с помощью печей, работающих на твёрдом топливе. Ежегодно в это время ведётся и активная профилактическая работа в рамках операции «Отопление», осуществляемая сотрудниками Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Разъяснительные беседы – неотъемлемая часть деятельности чрезвычайного ведомства, ведь всегда проще предотвратить возгорание, чем ликвидировать его последствия. Рейдовые мероприятия в садоводческих товариществах осуществляются практически ежедневно. Очередной обход домовладений провели в районе мыса Фиолент. Людям напомнили о том, что при использовании твердотопливных котлов должны быть очищены дымоходы, присутствовать противопожарные отступы и разрывы, а также противопожарные заслонки. Не допускается осуществление розжига с помощью горючих веществ и материалов. Традиционно, гражданам были переданы листовки-памятки соответствующего содержания и специальные агитационные материалы для детей. Всего распространили более 30 экземпляров наглядных материалов. Сотрудники МЧС России не только рассказали о правилах эксплуатации, но и осмотрели печное оборудование. Нарушений в ходе рейда выявлено не было, что говорит о высокой культуре безопасности инспектируемых граждан, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.