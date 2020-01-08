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Спасатели МЧС в Севастополе устроили детям встречу со сказкой

Спасатели МЧС в Севастополе устроили детям встречу со сказкой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:59 08.01.2020

В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю в завершении новогодних праздников прошла интерактивная театрализованная постановка для детей сотрудников чрезвычайного ведомства.

Всем известные герои русских сказок: Баба Яга, Снегурочка и виновник торжества – Дед Мороз встретили более 25 детей в зале культурно-информационного центра ГУ МЧС России по городу Севастополю. Для маленьких гостей была подготовлена интересная программа, которая включила в себя различные конкурсы и небольшую театральную постановку. Привлекли к участию в мероприятии и родителей: «Веселые старты» стали по душе всем присутствующим.  Маленьких гостей праздника также ждали сладкие подарки и небольшие презенты за активное участие в интерактивах. Не обошлось и без традиционного хоровода вокруг елки, на которой зажгли цветные огни, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Спасатели МЧС в Севастополе устроили детям встречу со сказкой Спасатели МЧС в Севастополе устроили детям встречу со сказкой Спасатели МЧС в Севастополе устроили детям встречу со сказкой Спасатели МЧС в Севастополе устроили детям встречу со сказкой Спасатели МЧС в Севастополе устроили детям встречу со сказкой

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Спасатели МЧС в Севастополе устроили детям встречу со сказкой

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