Спасатели МЧС в Севастополе устроили детям встречу со сказкой

В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю в завершении новогодних праздников прошла интерактивная театрализованная постановка для детей сотрудников чрезвычайного ведомства.

Всем известные герои русских сказок: Баба Яга, Снегурочка и виновник торжества – Дед Мороз встретили более 25 детей в зале культурно-информационного центра ГУ МЧС России по городу Севастополю. Для маленьких гостей была подготовлена интересная программа, которая включила в себя различные конкурсы и небольшую театральную постановку. Привлекли к участию в мероприятии и родителей: «Веселые старты» стали по душе всем присутствующим. Маленьких гостей праздника также ждали сладкие подарки и небольшие презенты за активное участие в интерактивах. Не обошлось и без традиционного хоровода вокруг елки, на которой зажгли цветные огни, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.