Спасатели предупреждают: в горах Крыма – угроза схода лавин

25 и 26 декабря в горах Крыма лавиноопасно, предупредили в ГУ МЧС России по РК. По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, дождь, сильное отложение мокрого снега.

В этих условиях любителям активного «снежного «отдыха в горах нужно быть предельно внимательными. В группе ВК, Погода на Ай-Петри уточняют: на плато «комфортный минус», снега много. Дорога от Соколиного на горное плато открыта для полноприводных авто.

Не переоценивайте способности своего транспорта. Помните: подъём на гору до обеда, спуск — после обеда, — напоминание всем автолюбителям, кто собирается завтра в горы и «в зиму».

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Видео: Арсений Кривко, фото: группы ВК Погода на Ай-Петри Ай-Петри, 26 км.

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