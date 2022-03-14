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Спасатели предупреждают: в горах Крыма сохраняется опасность схода лавин

Спасатели предупреждают: в горах Крыма сохраняется опасность схода лавин

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:04 14.03.2022

МЧС распространило штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин в горах Крыма.

14 – 15 марта в крымских горах сохраняется угроза схода снежных лавин, — говорится в сообщении. — В данных условиях высока вероятность дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автомобильного транспорта на горных автодорогах и перевалах.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

— гражданам   рекомендуется не выходить в горно-лесную местность;

— водителям следует по возможности воздержаться от выездов на горные автодороги, а также автодороги, граничащие с горно-лесной местностью;

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— ограничить проезд через Ангарский, Грушевский перевал и гору Ай-Петри, а также горнолыжные склоны;

— находясь в предгорных районах, следите за изменениями погоды;

— особое внимание уделять безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112».


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