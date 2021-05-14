Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

crimeapress_news

капитал
Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:20 14.05.2021

Сегодня ГУ МЧС России по РК,  ГАУ РК «Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий» и крымское отделение «Всероссийский студенческий корпус спасателей» провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников. В мероприятии приняли участие 6 команд – учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 17 лет.

Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

Пожарная эстафета проводится в целях пропаганды спасательного дела, формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития молодёжи Крыма, — рассказали организаторы.

Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

Эстафета состояла из 4 этапов: преодоление препятствия, тушение очага возгорания с помощью огнетушителя, бег по БУМу, надевание боевой одежды пожарного на скорость, прокладывание рукавной линии и подача воды для попадания по мишени.

Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

Самые сложные испытания ждали ребят на финальном этапе. По трехколенной лестнице им нужно было забраться на башню, после чего связать двойную спасательную петлю и спустить пострадавшего со 2 этажа, уложить на носилки и доставить к финишу.

Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

Результаты команд определялись временем прохождения дистанции и полученными штрафами.

Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

3-е место заняла команда МБОУ «Ароматновская школа» Белогорского района, «серебро» у МБОУ «Николаевская школа» Симферопольского района и почётное 1-е место – МБОУ «СОШ № 18» Симферополя.

Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

Независимо от того, какие места заняли ребята, главное — это успешная и слаженная командная работа, которая позволяет отточить навыки, приобретённые за время подготовки и участия в соревнованиях, — отмечают крымские спасатели.

Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

Фото: ГУ МЧС России по РК.

 

Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.