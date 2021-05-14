Спасатели провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников

Сегодня ГУ МЧС России по РК, ГАУ РК «Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий» и крымское отделение «Всероссийский студенческий корпус спасателей» провели пожарную эстафету для крымских старшеклассников. В мероприятии приняли участие 6 команд – учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 17 лет.

Пожарная эстафета проводится в целях пропаганды спасательного дела, формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития молодёжи Крыма, — рассказали организаторы.

Эстафета состояла из 4 этапов: преодоление препятствия, тушение очага возгорания с помощью огнетушителя, бег по БУМу, надевание боевой одежды пожарного на скорость, прокладывание рукавной линии и подача воды для попадания по мишени.

Самые сложные испытания ждали ребят на финальном этапе. По трехколенной лестнице им нужно было забраться на башню, после чего связать двойную спасательную петлю и спустить пострадавшего со 2 этажа, уложить на носилки и доставить к финишу.

Результаты команд определялись временем прохождения дистанции и полученными штрафами.

3-е место заняла команда МБОУ «Ароматновская школа» Белогорского района, «серебро» у МБОУ «Николаевская школа» Симферопольского района и почётное 1-е место – МБОУ «СОШ № 18» Симферополя.

Независимо от того, какие места заняли ребята, главное — это успешная и слаженная командная работа, которая позволяет отточить навыки, приобретённые за время подготовки и участия в соревнованиях, — отмечают крымские спасатели.

Фото: ГУ МЧС России по РК.