Спасатели Севастополя предупреждают: ночью и утром возможен сильный дождь

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью с 24 на 25 сентября, а также утром 25-го в регионе ожидается сильный дождь. Ветер также может усилиться.

Переменная облачность. Ночью, утром сильный дождь. Ветер ночью северо-западный 10–15 м/с. Температура воздуха ночью 11–13°С, днём 18–20°С, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что при неблагоприятных погодных явлениях следует воздержаться от пребывания на улице. При грозе запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, плавать в море, при сильном ветре и волнах находиться на причалах, на крутых берегах у воды. Кроме того, следует помнить, что при обильных осадках могут возникнуть подтопления низменных территорий, мест с нарушенным стоком воды, подвалов, цокольных этажей. Могут возникнуть перебои в работе транспорта. Во избежание чрезвычайных ситуаций особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

В любой ситуации сохраняйте выдержку и самоконтроль! Не паникуйте, но и не медлите, если вам или кому-то из окружающих нужна помощь! Единый номер службы спасения – 101! — отмечают в пресс-службе ведомства.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крымского полуострова — здесь.