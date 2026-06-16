Спасатели Севастополя готовы к лету

Проверили готовность техники, наличие и исправность необходимого снаряжения и оборудования поисково-спасательных подразделений, которые используются при проведении работ на воде, в горной и лесной местности, а также при ликвидации различных происшествий.

Летом традиционно возрастает количество выездов, связанных с отдыхом людей на природе, поэтому особое внимание уделяется оперативному реагированию и слаженной работе всех подразделений.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя