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Спасатели Севастополя готовы к лету
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Спасатели Севастополя готовы к лету

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:16 16.06.2026

На территории поисково-спасательного подразделения «Омега» прошел смотр готовности сил и средств спасательных отрядов службы к работе в летний период.

Проверили готовность техники, наличие и исправность необходимого снаряжения и оборудования поисково-спасательных подразделений, которые используются при проведении работ на воде, в горной и лесной местности, а также при ликвидации различных происшествий.

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Летом традиционно возрастает количество выездов, связанных с отдыхом людей на природе, поэтому особое внимание уделяется оперативному реагированию и слаженной работе всех подразделений.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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