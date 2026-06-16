Спасатели Севастополя готовы к лету

На территории поисково-спасательного подразделения «Омега» прошел смотр готовности сил и средств спасательных отрядов службы к работе в летний период.
Проверили готовность техники, наличие и исправность необходимого снаряжения и оборудования поисково-спасательных подразделений, которые используются при проведении работ на воде, в горной и лесной местности, а также при ликвидации различных происшествий.
Летом традиционно возрастает количество выездов, связанных с отдыхом людей на природе, поэтому особое внимание уделяется оперативному реагированию и слаженной работе всех подразделений.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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