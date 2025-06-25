Спасатели Севастополя прошли плановую аттестацию

Сотрудники Спасательной службы Севастополя подтвердили высокий уровень своей профессиональной подготовки, пройдя очередную плановую периодическую аттестацию. Учения проводились в условиях, максимально приближенных к реальным, и предусматривали ликвидацию условной чрезвычайной ситуации, вызванной выбросом аварийно химически опасного вещества.

В рамках проверки специалисты отработали ключевые этапы спасательной операции: организовали оперативный поиск и эвакуацию пострадавшего из зоны химического заражения, провели локализацию источника утечки, оказали первую помощь пострадавшему на месте и выполнили комплексную санитарную обработку — дегазацию как самого пострадавшего, так и личного состава. Все работы велись в полной экипировке — в специальных защитных костюмах «Стрелец», обеспечивающих безопасность при взаимодействии с химически опасными веществами, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, спасатели продемонстрировали уверенное владение современным оборудованием — гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и бензоинструментом, необходимым для проведения работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций. Регулярные аттестации и учения играют важную роль в обеспечении готовности спасательной службы, позволяя оттачивать навыки, совершенствовать действия в экстремальных ситуациях и гарантировать оперативное реагирование при возникновении реальных угроз.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя