Спасатели Севастополя провели тренировку по проведению аварийно-спасательных работ

Особое внимание на занятии было уделено применению средств индивидуальной защиты. Дыхательные аппараты на сжатом воздухе и изолирующие костюмы химической защиты в обязательном порядке используются спасателями при проведении данного вида работ. У нас работает правило «Золотой минуты»: чем быстрее мы окажем помощь пострадавшему, тем больше у него шансов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника спасательного отряда Спасательной службы Севастополя Олега Комарова.
В сентябре у спасателей запланировано проведение еще двух учебно-тренировочных занятий по отработке практических навыков поиска и спасения пострадавших в горно-лесной местности.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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