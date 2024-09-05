Спасатели Севастополя провели тренировку по проведению аварийно-спасательных работ

Специалисты спасательной службы отработали проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации повреждений емкости в условиях непригодной для дыхания среды с розливом аварийно химически опасных веществ.

Особое внимание на занятии было уделено применению средств индивидуальной защиты. Дыхательные аппараты на сжатом воздухе и изолирующие костюмы химической защиты в обязательном порядке используются спасателями при проведении данного вида работ. У нас работает правило «Золотой минуты»: чем быстрее мы окажем помощь пострадавшему, тем больше у него шансов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника спасательного отряда Спасательной службы Севастополя Олега Комарова. В сентябре у спасателей запланировано проведение еще двух учебно-тренировочных занятий по отработке практических навыков поиска и спасения пострадавших в горно-лесной местности. Узнайте больше: В Севастополе идёт восьмой день досрочного голосования источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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