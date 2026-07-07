Спасатели тренировались на участках Большой Севастопольской тропы

Сотрудники поисково-спасательных подразделений «Юг» и «Север» поисково-спасательного отряда Спасательной службы Севастополя продолжают учебно-тренировочные занятия на маршрутах Большой Севастопольской тропы.

Очередные тренировки прошли на участках: от туристической стоянки «Узунджа» до села Передовое, от «Гористого» до «2-го кордона», а также от села Резервное до Балаклавы через урочище Аязьма.

В ходе занятий спасатели отработали взаимодействие между начальниками групп при проведении поисково-спасательных работ, закрепили навыки топографии и ориентирования с использованием географических информационных систем, а также отработали вопросы организации, связи и управления.

Особое внимание уделили участкам, где туристы чаще всего сбиваются с пути. Спасатели прошли эти места и уточнили основные ориентиры, которые помогают быстрее проводить поиск и, при необходимости, эвакуацию пострадавших.

Последовательное изучение всех основных и дополнительных участков Большой Севастопольской тропы будет продолжено.

Напоминаем, что с 1 июля на территории Севастополя действует особый противопожарный режим. Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Спасательная служба Севастополя: (8692) 54-33-97, +7 (978) 062-46-11.

источник: Правительство Севастополя

Просмотры: 2 110