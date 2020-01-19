Спасатели в Крыму дежурят в местах массовых крещенских купаний

С вечера субботы спасатели в Крыму осуществляют дежурство в местах, где начались богослужения и омовения. Спасатели имеют при себе весь необходимый спасательный инвентарь, следят за безопасностью на местах.

По просьбе глав муниципальных образований, спасательные посты выставлены там, где необходимо, в местах с массовым пребыванием людей. Так, например, на центральной набережной г.Алушта дежурит Алуштинский аварийно-спасательный отряд, сотрудники ГИМС и ГУ МЧС России по РК. Спасатели имеют при себе спасательный инвентарь, следят за безопасностью на местах, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова.

В свою очередь, спасатели Черноморского отряда дежурят на центральном пляже пгт.Черноморское. А сотрудники Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС» выехали для дежурства в местах проведения купаний в г.Феодосия. Также на различных местах омовений осуществляют контроль за безопасностью граждан спасатели Белогорского и Бахчисарайского отрядов.

Кроме того, спасателями Судакского, Евпаторийского, Ялтинского аварийно-спасательных отрядов организовано патрулирование побережья Черного моря с целью предотвращения возможных чрезвычайных происшествий в местах, не предусмотренных для Крещенских омовений граждан.

Подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» также задействованы в обеспечении безопасности. Так, например, дежурный караул ПЧ с.Куйбышево пристально наблюдают за безопасностью окунающихся местными жителями.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, накануне спасатели осмотрели все участки водоемов, где организовываются крещенские купания, а также проверили соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности.

Всего для обеспечения безопасности населения во время массовых Крещенских омовений от РСЧС задействовано около 150 человек и 70 единиц техники и плавсредств.

Крымские спасатели призывают воздержаться от купания в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность на водных объектах. Только квалифицированные специалисты помогут своевременно оказать первую медицинскую помощь и избежать травм и обморожений.

Также спасатели напоминают основные правила безопасности при совершении омовений:

Оцените свои возможности и состояние здоровья, ведь купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт; а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания. Даже вполне здоровым людям не рекомендуется погружаться в ледяную воду более чем на 2 минуты.

До самой воды необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать в первую очередь. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купальника.

Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла. Для сохранения тепла неплохо растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье.

При купании запрещается: оставлять детей без присмотра, распивать спиртные напитки. Также не стоит оставаться долго на морозе – ощущение тепла может пройти через несколько минут.

Фото из архива МЧС Республики Крым