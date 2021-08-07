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Спасатели завершили расчистку территории Космо-Дамиановского монастыря

Спасатели завершили расчистку территории Космо-Дамиановского монастыря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:35 07.08.2021

На пострадавшей от стихии территории Космо-Дамиановского монастыря завершены работы спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, в частности завершены работы по расчистке и углублено канала для дождевой воды, вывозу мусора, и очистке территории.

Всего расчищено и углублено за сутки 25 метров отводного канала (всего 40 м), вывезено мусора за сутки 130 кубометров (всего 250 кубометров), очищенно от ила за сутки 300 кв. метров (всего 600 кв. метров), — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели завершили расчистку территории Космо-Дамиановского монастыря

Для проведения работ привлекалось группировка сил и средств в количестве от РСЧС 51 человек и 6 единиц техники.

Напомним, поздним вечером 4 августа селевой поток, сошедший с гор, принес с собой обломки деревьев, камни и глину. Вышла из берегов река, проходящая по территории монастыря, была размыта дорога. Пострадали подпорные стены, складские помещения с продуктами питания и заготовленными на зиму дровами, углём, разрушена парковая зона.

Спасатели завершили расчистку территории Космо-Дамиановского монастыря

Фото: Крымская Епархия.

 

Спасатели завершили расчистку территории Космо-Дамиановского монастыря

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