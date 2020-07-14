Спасательная операция на горе Алчак-Кая — пострадала женщина

В службу спасения сообщение о том, что на горе Алчак-Кая женщина сломала ногу, поступило в 9 утра.

Прибывшие спасатели обнаружили пострадавшую в восточной части горы на каменистой осыпи на высоте 100 м. над уровнем моря. С помощью носилок женщину спустили к машине скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз: перелом правого голеностопного сустава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно-лесной местности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.