Спасательная операция на горе Алчак-Кая — пострадала женщина

В службу спасения сообщение о том, что на горе Алчак-Кая женщина сломала ногу, поступило в 9 утра.
Прибывшие спасатели обнаружили пострадавшую в восточной части горы на каменистой осыпи на высоте 100 м. над уровнем моря. С помощью носилок женщину спустили к машине скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз: перелом правого голеностопного сустава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.
Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно-лесной местности.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
- (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..