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Спасательная операция на мысе Меганом - снимали с горы пару туристов

Спасательная операция на мысе Меганом — снимали с горы пару туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:47 27.07.2020

ЧП на мысе Меганом — на южном склоне — произошло накануне днём: два туриста поднялись без специального снаряжения на гору в районе Маяка, но спуститься самостоятельно не смогли.

Мужчина и его спутница в ходе прогулки  свернули на ложную тропу, в результате оказались на труднодоступном участке местности со сложным скальным и сыпучим рельефом.  Спасатели, организовали точки страховки, используя альпинистское снаряжение последовательно (сначала девушку, затем парня) эвакуировали пострадавших  из труднодоступного места, провели профилактическую беседу. В медицинской помощи туристы не нуждались, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Спасательная операция на мысе Меганом - снимали с горы пару туристов

Спасательная операция на мысе Меганом - снимали с горы пару туристов

Спасательная операция на мысе Меганом - снимали с горы пару туристов

Спасательная операция на мысе Меганом - снимали с горы пару туристов

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

Спасательная операция на мысе Меганом - снимали с горы пару туристов

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