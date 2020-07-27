Спасательная операция на мысе Меганом — снимали с горы пару туристов

ЧП на мысе Меганом — на южном склоне — произошло накануне днём: два туриста поднялись без специального снаряжения на гору в районе Маяка, но спуститься самостоятельно не смогли.

Мужчина и его спутница в ходе прогулки свернули на ложную тропу, в результате оказались на труднодоступном участке местности со сложным скальным и сыпучим рельефом. Спасатели, организовали точки страховки, используя альпинистское снаряжение последовательно (сначала девушку, затем парня) эвакуировали пострадавших из труднодоступного места, провели профилактическую беседу. В медицинской помощи туристы не нуждались, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму