Спасательная операция в Бахчисарайском районе — женщина упала в овраг

ЧП в Бахчисарайском районе произошло сегодня днём: на туристической тропе Большого Каньона Крыма женщина упала в овраг и получила травмы.

Очевидцы происшествия помогли ей выбраться из оврага и вызвали спасателей. К месту происшествия были направлены: группа 2-го поисково-спасательного отделения части горно-поисковой спасательной специализированного отряда Главного управления ГУ МЧС России по Республике Крым; «Крымспас», автомобиль скорой медицинской помощи. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей женщина была найдена и доставлена к автомобилю скорой медицинской помощи. Состояние пострадавшей уточняется, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует регистрировать выход в горы и соблюдать правила нахождения в горах.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон спасения;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.