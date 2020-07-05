Спасательная операция в Бахчисарайском районе — женщина упала в овраг

ЧП в Бахчисарайском районе произошло сегодня днём: на туристической тропе Большого Каньона Крыма женщина упала в овраг и получила травмы.
Очевидцы происшествия помогли ей выбраться из оврага и вызвали спасателей. К месту происшествия были направлены: группа 2-го поисково-спасательного отделения части горно-поисковой спасательной специализированного отряда Главного управления ГУ МЧС России по Республике Крым; «Крымспас», автомобиль скорой медицинской помощи. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей женщина была найдена и доставлена к автомобилю скорой медицинской помощи. Состояние пострадавшей уточняется, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует регистрировать выход в горы и соблюдать правила нахождения в горах.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «101» — единый телефон спасения;
- (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
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