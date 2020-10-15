Спасательная операция в посёлке Новый свет

В службу спасения поступило сообщение: в поселке Новый Свет в районе г. Сокол женщина повредила ногу и самостоятельно передвигаться не может.

К месту происшествия выехала 4 пожарно-спасательная группа части горно-поисково-спасательного специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас». По прибытию на место, спасатели с помощью носилок транспортировали пострадавшую в безопасное место. В медицинской помощи женщина не нуждалась, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Главное управление напоминает о том, что в связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. С 9 октября приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым № 1432 продлён срок ограничения на пребывание граждан в лесах на 21 день.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.