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Спасательная операция в районе пещерного города Мангуп-Кале

Спасательная операция в районе пещерного города Мангуп-Кале

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:23 03.02.2020

ЧП в районе пещерного города Мангуп-Кале произошло накануне: в службу спасения поступила информация о том, что на туристической тропе лежит мужчина, который не может самостоятельно передвигаться.

Специалисты Бахчисарайского АСО «КРЫМ-СПАС», находящиеся на патрулировании в данном районе, выдвинулись на поиски пострадавшего. В течение 20 минут мужчина был обнаружен, находился в сознании. Спасатели выяснили, что мужчине стало плохо, и он упал, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. – Пострадавшего уложили на носилки и эвакуировали из горно-лесной зоны, после чего передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Спасательная операция в районе пещерного города Мангуп-Кале

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Спасательная операция в районе пещерного города Мангуп-Кале

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