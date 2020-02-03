Спасательная операция в районе пещерного города Мангуп-Кале

ЧП в районе пещерного города Мангуп-Кале произошло накануне: в службу спасения поступила информация о том, что на туристической тропе лежит мужчина, который не может самостоятельно передвигаться.

Специалисты Бахчисарайского АСО «КРЫМ-СПАС», находящиеся на патрулировании в данном районе, выдвинулись на поиски пострадавшего. В течение 20 минут мужчина был обнаружен, находился в сознании. Спасатели выяснили, что мужчине стало плохо, и он упал, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. – Пострадавшего уложили на носилки и эвакуировали из горно-лесной зоны, после чего передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.