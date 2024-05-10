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Спасательная служба Севастополя участвует во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Спасательная служба Севастополя участвует во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:27 10.05.2024

Севастопольские спасатели приняли участие в номинациях «Лучший спасатель» и «Лучшее аварийно-спасательное подразделение». Оценивалось мастерство управления маломерным судном, навыки спасения из воды, работа со специальным оборудованием, оказание первой помощи и транспортировка пострадавшего.

Спасательная служба Севастополя участвует во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Впереди запланировано проведение еще двух соревнований в номинациях «Лучший водолаз» и «Лучший пожарный».

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Спасательная служба Севастополя участвует во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Конкурс проходит при поддержке Севастопольской региональной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и руководства ГКУ «Спасательная служба Севастополя».

Спасательная служба Севастополя участвует во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства

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