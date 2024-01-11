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Спасибо, что говорите «спасибо»!

Спасибо, что говорите «спасибо»!

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:27 11.01.2024

11 января отмечается Международный день «спасибо».

Главное управление МЧС России по Республике Крым благодарит всех за обратную связь, которую слышат наши сотрудники и читают на сайте «Спасибо, МЧС!». На сегодняшний день там опубликовано почти 8 000 настоящих историй спасения со всей страны.

Мария Маслова благодарит за спасение своей семьи в горах Бахчисарайского района. Во время велосипедной прогулки они потерялись и блуждали 5 часов по горам, сбились с тропы и замёрзли. При почти отсутствующей связи они позвонили на 112 и подробно рассказали свой маршрут. Через 1,5 часа спасатели нашли туристов и привезли в с. Соколиное.

ЛЮДИ с большой буквы – СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Всех благ и человеческого счастья. Пусть вам встречаются по жизни такие же добрые и отзывчивые люди, как ВЫ, — написала Мария Маслова.

Дачники пос. Орджоникидзе благодарят пожарных 4 пожарно-спасательного отряда, которые ликвидировали пожар возле изгородей, во дворах, спасли дома, растительность, животных и самих жильцов.

Погасив этот страшный пожар, они не оставили нас до самого утра, пока не погасили последние угольки, – говориться в сообщении на сайте «Спасибо, МЧС!»

Крымские спасатели отвечают:

Спасибо, что доверяете нам свои жизни и за ваши добрые слова!

 

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