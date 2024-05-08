«Спасибо Интернету-2024»: севастопольские пенсионеры могут принять участие в конкурсе

Этой весной объявлен старт 10-ого Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2024». К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+). обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов – участников конкурса.

Номинации конкурса:

«Мои интернет-достижения»;

«Моя общественная интернет-инициатива»;

«Я — интернет-звезда»;

«Семейная интернет-история»;

Спецноминация для преподавателей «Мои авторские разработки».

Конкурсные работы будут приниматься до 24 октября 2024 года, а итоги конкурса планируется подвести в декабре 2024 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» и далее пункт «Заявка на участие» приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две своих фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия.

За 9 лет с 2015 года участниками конкурса стали более 35 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 227 участников стали победителями и призёрами конкурса. Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru. Лучшие из них публикуются в «Дзен› на канале «Спасибо интернету».

Конкурс проводится «Социальным фондом России» и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя