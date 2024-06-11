Спасли от разрушения: как реставрируют Ханский дворец в Бахчисарае

Дворец в саду

Первое, что видит путешественник, приближаясь к Бахчисараю, — золотые алемы — навершия белоснежных минаретов (декоративный элемент, служащий для обозначения верхней или конечной точки некоторых объектов), в которых отражается жаркое крымское солнце, старинный дворец на берегу реки Чурук-су, бережно укрытый зеленым покрывалом.

Через мостик у главного входа ходят строители в оранжевых жилетах и белых касках. На фасаде — объявление о времени работы музея и о временном обходе. Идти недолго: вдоль стены дворцового комплекса по Историческому переулку. Внутри на дворцовой площади оживление — приехала очередная группа туристов. Экскурсоводы проводят их по экспозициям, которые развернуты на улице, а также по внутренним, которые уже готовятся к показу или пока еще реставрируются.

Узенькие улочки, уютные кафе с настоящими крымскими чебуреками и кофе, сваренным на песке в традиционной медной джезве, магазинчики и базарчики с сувенирами от женского головного убора феса до изделий золотых дел мастеров. По-домашнему тихая и кулуарная атмосфера.

Бахчисарай — дворец в саду. Именно так называется этот город — древняя столица крымских ханов, потомков могучего завоевателя Чингисхана, повелителя Золотой Орды. Название городу дал дворец, окруженный в давние времена, как ожерельем, многочисленными садами.

Сейчас в главном украшении города — Ханском дворце — реставрация, ее ведут уже пятый год. Работы невпроворот: много времени было упущено в прежние годы. Дворцовый комплекс едва успели сберечь от разрушения. Государство выделило на эти цели более 3,5 млрд рублей. Сейчас отреставрировано, а по сути спасено шесть объектов, еще на шести идет приемка выполненных работ, продолжается реставрация на четырех.

Трещины в два этажа

Мерьем Сейтумерова руководит музеем истории и культуры крымских татар, экспозиции которого размещаются в Ханском дворце. С ней и с руководителем проекта подрядчика ФАУ «Роскапстрой» Дмитрием Амплеевым мы идем по еще не настеленным полам, деревянным брусьям и лагам, под ногами виднеются проложенные жестяные трубы. Лестницы и перила аккуратно обвязаны и укрыты пленкой для того, чтобы не повредить дерево.

Жестяные трубы — это система вентиляции, которая впервые устанавливается во дворце. Она будет скрыта под перекрытиями и не видна посетителям, но крайне необходима для поддержания оптимального температурного режима.

В давние времена основными элементами обогрева дворца служили жаровни и камины, которые не способны были обогревать все помещения. Стены сырели, покрывались трещинами. Реставраторы говорят, что еще немного, год-два, и здания дворца могли развалиться, так как капитального ремонта не было более 200 лет. В 1960-е и в начале 2000-х годов проводились небольшие, фрагментарные работы, которые не могли повлиять на общую сохранность.

Сейтумерова говорит, что нынешняя работа уникальна тем, что она всеобъемлющая. Укрепляется все: фундаменты, крыши, перекрытия.

Были трещины на два этажа, прогиб балок от старости. Никто не мог предугадать, как поведут себя фундаменты, старые стены при разгрузке от черепицы. Сейчас идет борьба за сохранение самого памятника, — рассказывает она. — Мы рады, что государство нашло возможность выделить колоссальные деньги на Ханский дворец, благодаря чему последующие поколения смогут спокойно приезжать и любоваться им.

Железный портал

Трещина кривой змейкой протянулась и по фасаду одного из корпусов, который примыкает к самому древнему раритету — порталу Дамир Капы, который еще носит название Железного портала или портала Алевиза. Он был создан в 1503 году, и его, конечно, тоже приведут в порядок, подготовка к этому уже идет.

По всем данным, его автор — итальянский мастер Алоизио Ламберти да Монтаньяна, больше известный как Алевиз Фрязин Новый. Именно его крымский хан Менгли-Гирей в переписке с русским государем Иваном III называл великим. Он известен строительством в Кремле Архангельского собора — усыпальницы московских князей и русских государей.

Величественный портал вел из посольского дворика во внутренние покои и поражал своей красотой зарубежных посланников, отвечая целостному замыслу самого дворца, богатого по убранству. На нем можно увидеть вырезанные из камня изысканные жемчуга, монеты, бусы, цветы, колосья пшеницы как символ плодородия.

Крымские ханы претендовали на главенствующую роль над всеми ханствами после распада Золотой Орды, свидетельством чему служит одна из надписей на портале, рассказывает Сейтумерова.

На надписи отображается титулатура самого Чингисхана, крымский хан Менгли-Гирей представляется как «султан султанов, хаккан двух морей». Крымские ханы считали, что Крым стал центром Золотой Орды, — отмечает она.

Последующая политика Крымского ханства является тому подтверждением: они стремились объединить, сложить воедино часть осколков некогда могучего и крупного государства.

Тайна золотого кабинета

Второй этаж главного корпуса дворца был закрыт для посетителей более 25 лет из-за аварийности. Среди «изюминок» этой пока не известной для широкого круга части комплекса — золотая, или фруктовая, комната, спальня хана, или кофейная комната, и комната главного евнуха с разноцветными витражами с кипарисами, розами и тюльпанами.

Все эти помещения требовали немедленных противоаварийных работ. Как отмечает Дмитрий Амплеев, были очень сильные повреждения.

Кровля протекала во многих местах. Состояние было аварийным настолько, что кровля провалилась бы внутрь главного корпуса, если бы не началась реставрация.

По стенам комнаты — резные изображения лимонов, персиков, инжира, арбузов. Они выполнены из дерева. Над камином в деревянной чаше — также собрание декоративных фруктов. Рассказывают, что эти искусно выполненные украшения в виде фруктов ранее были золотыми, но немцы во время оккупации Крыма их вывезли. Откуда пошли эти мифы? Возможно, это были более поздние аллюзии с Янтарной комнатой.

Сейтумерова подтверждает, что фрукты из золота не более чем красивая легенда. Резные изображения были не золотыми, а, вероятно, лишь покрыты сусальным золотом. Свое второе название «золотой» кабинет получил в связи с тем, что лучи восходящего солнца, отражаясь от позолоты, создавали потрясающий эффект. Находившемуся внутри комнаты казалось, что стены и потолок были золотыми, а он пребывает в золотой шкатулке.

Скифское золото

Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник был в числе крымских музеев, пострадавших от решения суда в Нидерландах, который постановил не возвращать коллекцию скифского золота на родину, в Крым.

Потеря существенная, но отчасти «восполняется» благодаря археологическим раскопкам последних лет, которые пополняют сокровищницу музея в том числе и изделиями скифского золота. Планируется даже организовать постоянно действующую выставку, которая так и будет называться: «Сокровищница Крыма». История Крыма в ней будет представлена археологическими предметами, рассказывающими о таврах, скифах, сарматах, периоде Золотой Орды, Крымского ханства.

Это будут серьги, подвески, наглазники, налобные диадемы, венки, нашивки на одежду. У скифов был культ солнца и культ золота, говорит Сейтумерова, поэтому изготовление золотых изделий они считали обязательным. По толщине золота в изделиях сейчас можно проследить, каким был достаток населения в разные периоды истории.

Часть находок, полученных в ходе реставрации, будут показывать посетителям под открытым небом в том виде, в котором их нашли. Это части древней системы водоснабжения и водоотведения, фундаменты бань, гаремов, других помещений дворца, фрагментов брусчатки.

Для нас очень важно, чтобы посетители могли увидеть те фундаменты, которые вскрылись при раскопках. Увидеть отмостку, водопроводную сеть, даже уборную в личных покоях хана, которую обнаружили при реставрации. Мы должны все показать, — отмечает Сейтумерова.

В планах также установка солнечных часов на дворцовой площади, массивная гранитная стрелка которых длиной в несколько метров была обнаружена при раскопках.

Необычная находка

В ходе реставрации была выявлена система усиления звука в Большой ханской мечети (Буюк Хан Джами), построенной в XVI веке. Когда обследовали штукатурку на стенах внутри мечети, под ней нашли необычные отверстия. Как оказалось, это были узкие горлышки кувшинов, вмурованных в стены на высоте примерно третьего этажа. Они были заложены еще в процессе строительства и обложены каменной кладкой.

Эти акустические каналы назывались голосники-резонаторы, их использовали как усилители звука. Всего было найдено 238 таких резонаторов, но предполагают, что их было больше. Отверстия были зашпаклеваны, скорее всего, в советское время, когда мечеть как храмовое сооружение не использовалась. Сейчас в мечети вновь проходят намазы.

Экспозиции на площади

На время реставрационных работ деятельность музея не прерывается. Дворец является одной из главных достопримечательностей Бахчисарая, и закрыть его для туристов, как тут считают, было бы неверно. На дворцовой площади выставлены пять витрин под стеклом, в которых размещены мини-экспозиции предметов, рассказывающие о Крымском ханстве, истории и быте крымских татар.

Из этих экспозиций, например, можно узнать, что в Зынджирлы-медресе, одном из самых древних учебных заведений Европы, основанном в 1500 году, преподавали астрономию, используя астролябию, а крымские ханы сочиняли стихи и музыку. Открыт доступ к воспетому Пушкиным фонтану слез, фонтанному дворику и летней беседке.

Фонтан слез

Интересна история этого фонтана. Ранее он не имел отношения к дворцу, а находился за Южными воротами дворца, на краю садовых террас, в мавзолее — дюрбе (гробнице) Диляры Бикеч. Никаких сведений о самой Диляре не сохранилось. Благодаря титулу «бикеч» мы можем предполагать, что она пользовалась привилегированным положением экономки, служительницы хана и, возможно, стала его женой. Так с давних времен до нас дошла местная легенда о «Фонтане слез», который построил Кырым Герай в знак безутешной скорби по любимой Диляре, отравленной соперницами.

Предположительно, именно из этой усыпальницы фонтан приказал перенести во дворец князь Григорий Потемкин. Перед приездом в Бахчисарай императрицы Екатерины II внутренние помещения дворца перестраивались, и к покоям государыни пристроили широкую лестницу, напротив которой и установили фонтан.

Легендой о любви хана и Диляры был впечатлен и Пушкин, принесший «в дар две розы» плачущему фонтану. Эта традиция сохраняется и сейчас. В чаше фонтана всегда находятся розы.

Как символ скорого завершения реставрации на дворцовой площади Ханского дворца начали укладывать белую гранитную брусчатку, восстанавливая историческую традицию. Ранее площадь, которая была местом смотра ханской гвардии, также была замощена. Уже скоро по ней пройдут сотни тысяч посетителей, которые смогут открыть для себя тайны крымских ханов из рода Чингизидов.

автор: Сергей Павлив (источник: ТАСС)