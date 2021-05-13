Специалистам каких профессий работодатели готовы платить на удалёнке много. Рейтинг

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил майский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой.

Традиционно одни из самых высоких зарплат доступны в сфере IT. Например, программист видеоигр С++ может получать до 250 000 рублей в месяц. Среди требований к соискателю: опыт коммерческой разработки в игровой индустрии не менее 2 лет, знание английского языка на разговорном уровне, понимание алгоритмов и структур данных. Соискателю предстоит разрабатывать и оптимизировать компьютерные игры и создавать шейдеры. Работодатель предоставляет возможность прохождения курсов английского языка и посещения конференций в различных странах.

Столько же может получать Python разработчик с опытом работы от 3 лет. От соискателя требуется опыт работы с веб-фреймворками, знание SQLAlchemy и навык построения простых запросов на SQL. Будущему работнику необходимо взять на себя разработку и поддержку веб-приложений, внедрение DS решений, а также участвовать в проверке кода.

Ведущий разработчик в сфере логистики может зарабатывать от 200 000 рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы не менее 5 лет и опыт управления небольшими командами разработчиков, знание языка С#, а также платформ .NET Framework и Asp.Net Mvc. Дополнительным преимуществом будет опыт найма специалистов в сфере IT. Будущему специалисту предстоит разрабатывать новый продукт, подключать компании к сервису и настраивать бизнес-процессы. Работодатель предоставляет сотрудникам скидку на изучение английского в одной из языковых школ.

В СберАвто Lead/Senior Frontend-разработчик с опытом работы от 4 лет может получать от 200 000 рублей. Среди требований к будущему работнику: опыт управления командой разработчиков, знание JavaScript, HTML и CSS, навык взаимодействия с бэкендом и проектирования API. Широкий кругозор по технологиям и архитектурам будет дополнительным преимуществом. Компания также ищет React Native разработчика, которому готовы платить от 180 000 рублей. Специалисту предстоит поддерживать и оптимизировать основной функционал мобильного приложения. Кандидату необходимо иметь опыт работы с React Native, Redux, Native Modules, REST, WebSocket и интегрирования SDK в мобильные приложения.

Доход до 200 000 рублей доступен менеджеру по продаже медицинского оборудования. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года, знать основы УЗИ и виды медицинского оборудования для лучевой диагностики. В обязанности будущего сотрудника входит составление договоров, работа с тендерной документацией и поиск новых заказчиков. Соискателям на эту позицию стоит учитывать, что высокий заработок будет зависеть от бонусов по результатам выполненной работы.

На мебельную фабрику требуется конструктор со стажем работы от 1 года, которому готовы платить до 150 000 рублей в месяц. От соискателя требуется опыт проектирования нестандартной корпусной, кухонной и мягкой мебели и навык работы в программе БАЗИС-Мебельщик. Дополнительным преимуществом будет знание AutoCAD. Среди обязанностей работника: разработка конструкторской документации, карт присадок и раскроя.

Принт-менеджер может получать до 150 000 рублей ежемесячно. Кандидату необходимо иметь опыт работы в рекламном агентстве или типографии, знать полиграфию и POS-материалы, а также быть ответственным и уметь работать в команде. Сотруднику предстоит расширять клиентскую базу, рассчитывать оптимальную стоимость заказа и контролировать качество выполняемых работ. Компания специализируется на производстве упаковки из МГК и картона.

До 120 000 рублей в месяц может зарабатывать рекрутер, работающий удаленно. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт подбора массового персонала для работы вахтовым методом. Наличие собственной базы будет дополнительным преимуществом. Среди обязанностей будущего работника: размещение вакансий компании, подбор кандидатов и проведение собеседований. Работодатель выплачивает вознаграждения за каждого трудоустроенного специалиста.

СПРАВКА: Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбера. На сервисе размещено более 19 млн резюме, зарегистрировано более 640 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.

*Специализируется на массовом и линейном персонале.