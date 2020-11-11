Специалисты Госкомцен Крыма посетили новый блок Сакской ТЭЦ

Специалисты Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым под руководством первого заместителя председателя Госкомцен Крыма Юрия Новосада посетили новый блок Сакской ТЭЦ (ПГУ-120). Выезд на объект генерации осуществлен в рамках рассмотрения тарифного дела АО «КрымТЭЦ» на 20201 год об установлении тарифов на тепловую энергию, произведенную в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Строительство ПГУ-120 выполнено на площадке действующего филиала АО «КРЫМТЭЦ» «Сакские тепловые сети» в два технологических этапа. Первый технологический этап строительства включал в себя сооружение четырех газотурбинных агрегата типа ГТА-25 производства АО «ОДК – Газовые турбины» номинальной электрической мощностью 22,5 МВт каждый, четырех дожимных компрессорных станций, блока подготовки природного газа и четырех дымовых труб котлов-утилизаторов с диверторами. В рамках второго технологического этапа строительства установлены четыре паровых котла-утилизатора, корпус паротурбинных установок с административно-бытовыми помещениями, две паротурбинные установки номинальной электрической мощностью 16 МВт каждая.

По информации АО «КрымТЭЦ», на объекте генерации использовано только отечественное оборудование, в том числе спроектированное и выпущенное специально для данного проекта. Кроме того, на ТЭЦ используется современная система автоматизированного управления, что позволило оптимизировать количество обслуживающего персонала.

Фото и материалы: Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым.