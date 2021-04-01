Специалисты готовы прививать от COVID-19 животных

Научный институт Россельхознадзора готов выпускать порядка 10 тыс. доз вакцины «Карнивак-ков» для животных в сутки. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») готов приступить к производству вакцины «Карнивак-ков» в промышленных масштабах. При соответствующем спросе производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать порядка 10 тыс. доз в сутки, — цитирует сообщение ТАСС .

Как напомнили в ведомстве, вакцина «Карнивак-ков», разработанная учеными Россельхознадзора, является единственным зарегистрированным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных. Доклинические исследования вакцины начались в августе 2020 года. В их проведении были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки — по 130 животных каждого вида. Результаты исследований показали эффективность препарата и безопасность испытуемого препарата.

Успех первого этапа позволил уже в октябре прошлого года перейти к клиническим испытаниям вакцины на целевых животных в условиях промышленного содержания, — сообщили в ведомстве.

Осенью было вакцинировано более 200 пушных зверей, кошек и собак. Клинические исследования завершились также успешно.

Требования к животным

В Россельхознадзоре также сообщили о том, что при этом во время всех испытаний ВНИИЗЖ придерживался принципов этичного обращения с животными. В частности, особых требований к подготовке здоровых животных к вакцинации не требуется. При ее проведении необходимо соблюдать общие правила асептики.

Однако клинически больных, беременных животных, а также животных в первый месяц после родов и не достигших двухмесячного возраста вакцинировать не следует. На сегодняшний день случаи выявления COVID-19 у животных зарегистрированы уже в 27 странах мира.

Источник: ТАСС