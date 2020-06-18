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ПФР Севастополя призывает пенсионеров проверить счёт на банковских картах!

Специалисты ПФР в Севастополе возобновляют выездные приёмы

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 18:59 18.06.2020

В ПФР Севастополя озвучивают информацию для жителей Андреевского, Верхнесадовского и Качинского муниципальных округов города —  в июне-июле 2020 года специалисты Клиентской службы №4 Управления ПФР в г. Севастополе проведут выездные приемы по вопросам пенсионного обеспечения:

МесяцДата проведенияМесто проведения
июнь25.06.2020п. Кача, ул. Нестерова, 5
26.06.2020п. Солнечный, ул. Андреевская, 15а
30.06.2020с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82
июль03.07.2020с. Андреевка, ул. Центральная, 22

Время проведения приема с 10-00 до 13-00, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Специалисты ПФР в Севастополе возобновляют выездные приёмы

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