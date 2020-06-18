Специалисты ПФР в Севастополе возобновляют выездные приёмы

В ПФР Севастополя озвучивают информацию для жителей Андреевского, Верхнесадовского и Качинского муниципальных округов города — в июне-июле 2020 года специалисты Клиентской службы №4 Управления ПФР в г. Севастополе проведут выездные приемы по вопросам пенсионного обеспечения:
|Месяц
|Дата проведения
|Место проведения
|июнь
|25.06.2020
|п. Кача, ул. Нестерова, 5
|26.06.2020
|п. Солнечный, ул. Андреевская, 15а
|30.06.2020
|с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82
|июль
|03.07.2020
|с. Андреевка, ул. Центральная, 22
Время проведения приема с 10-00 до 13-00, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.
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