Специалисты ПФР в Севастополе возобновляют выездные приёмы

В ПФР Севастополя озвучивают информацию для жителей Андреевского, Верхнесадовского и Качинского муниципальных округов города — в июне-июле 2020 года специалисты Клиентской службы №4 Управления ПФР в г. Севастополе проведут выездные приемы по вопросам пенсионного обеспечения:

Месяц Дата проведения Место проведения июнь 25.06.2020 п. Кача, ул. Нестерова, 5 26.06.2020 п. Солнечный, ул. Андреевская, 15а 30.06.2020 с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82 июль 03.07.2020 с. Андреевка, ул. Центральная, 22

Время проведения приема с 10-00 до 13-00, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.