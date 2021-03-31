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Специалисты "Севтеплоэнерго" модернизирует системы диспетчеризации на котельных
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Специалисты «Севтеплоэнерго» модернизирует системы диспетчеризации на котельных

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:31 31.03.2021

Всего в Севастополе автоматизировано 39 котельных. Взамен устаревшего оборудования специалисты сейчас монтируют современное.

Котельные введены в эксплуатацию в разные годы. Функционал систем диспетчеризации блочно-модульных котельных, построенных более десяти лет назад, уступает системам, смонтированным в современных блочно-модульных котельных, и не позволяет передавать информацию в современную SCADA-систему. За годы эксплуатации оборудование устарело, начало выходить из строя.  Поэтому возникла необходимость в его модернизации, – цитирует пресс-служба заместителя начальника службы ГУПС «Севтеплоэнерго» Александра Сербиладзе.  

Специалистами налажена сборка новых современных щитов, аналогичных поставляемым, с новыми блочно-модульными котельными. Сейчас идёт монтаж и наладка четырёх новых щитов для котельных третьего и шестого энергорайонов предприятия. Щиты снабжены удобным сенсорным экраном, позволяющим просматривать информацию с датчиков, проверять аварии оборудования, менять уставки (заданное пороговое значение некой величины или параметра, при достижении которого срабатывает автоматика безопасности, аварийная сигнализация и т.д.), смотреть графики параметров. С подключением к сети Интернет информация также станет доступна в SCADA-системе.

Специалисты "Севтеплоэнерго" модернизирует системы диспетчеризации на котельных

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