Спецоперация крымской полиции: за один день раскрыто 13 преступлений, связанных с оборотом наркотиков

Во дворы и на улицы за сутки не попало более тысячи средне-разовых доз.

4 февраля за сутки в Симферополе, Керчи, Ялте, Джанкое, Судаке, Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах в результате слаженных действий крымской полиции раскрыто 13 преступлений в данной сфере.

Пресечены факты хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, также зарегистрированы эпизоды незаконного изготовления синтетических наркотиков. Общая масса изъятых в течение суток препаратов составила около 400 гр, среди которых – марихуана, мефедрон, N-метилэфедрон, а также их производные, — уточнили в МВД по РК.

Благодаря оперативным действиям сотрудников крымской полиции во дворы и на улицы не попали более 1000 средне-разовых доз наркотиков.

МВД по Республике Крым обращается к гражданам: позвонив по единому номеру полиции 102 либо (3652) 734-613, вы можете передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского употребления. Полицейские рассчитывают на активную гражданскую позицию крымчан.