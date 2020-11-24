Спецслужбы США и Украины хотят найти уязвимости в инфраструктуре Крыма

Спецслужбы США и Украины пытаются найти уязвимости в информационной инфраструктуре Крыма, чтобы нарушить ее работу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Расширение области применения современных информационно-коммуникационных технологий формирует условия для возникновения угроз в информационной сфере, в том числе связанных с активизацией иностранных технических разведок. На фоне обострения международной обстановки существенно возросла интенсивность такой деятельности, — сказал Патрушев, выступая во вторник по видеосвязи на совещании по безопасности на Крымском полуострове.

Тому подтверждение – выросшее в разы число разведывательных полетов близ берегов Крыма и постоянные заходы в акваторию Черного моря военных кораблей НАТО.

Анализ угроз безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России показывает, что спецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать негативное воздействие, — отметил Патрушев.

Он заявил, что число хакерских атак на российские информационные ресурсы в 2020 году выросло в 1,6 раза. Попытки дестабилизации ситуации в РФ из-за рубежа не ослабевают, в том числе через распространяющих фейки блогеров. Тема Крыма в таких «диверсиях» тоже присутствует.