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Спекуляции в торговых сетях Севастополя проверят ФАС и Роспотребнадзор
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Спекуляции в торговых сетях Севастополя проверят ФАС и Роспотребнадзор

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:06 14.03.2022

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании поручил директору департамента сельского хозяйства и потребительского рынка вместе с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором проверить случаи спекуляции цен на продукты.

Наша задача – отработать с торговыми сетями, чтобы они оперативно выкладывали товар, имеющийся на складах, а не создавали иллюзию дефицита. Есть спекулятивные случаи по сахару. Известны случаи наценки от 10% до 50%. Все сахарные заводы работают в стране, отгрузки идут – изменения объемов не возникло. Это искусственный ажиотаж. По каждому случаю необходимо подавать информацию в Федеральную антимонопольную службу. Есть еще один эпизод – при отсутствии ценников в магазине на кассе озвучивается завышенная цена. В этом случае меры реагирования готов принимать Роспотребнадзор. Если кто-то заметит подобные нарушения в торговых залах, просьба сообщать в Роспотребназдор. Ценники должны быть, – цитирует пресс-служба Михаил Развожаев.

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталья Скорюкова сообщила, что запасов товаров в торговых сетях Севастополя достаточно для обеспечения потребностей региона.  Торговые сети, подписавшие меморандум, соблюдают условия минимальной торговой наценки на социально-значимые продукты. Департамент сельского хозяйства совместно с Роспотребнадзором будет проводить рейды на предмет отсутствия ценников и соответствия указанной на них цены.

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