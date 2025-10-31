Специалистов тоже учат: занятие со стажерами в Нотариальной палате города Севастополя﻿

Прямо сейчас:
фото: Нотариальная палата города Севастополя

В Нотариальной палате города Севастополя состоялось очередное занятие со стажерами, которые проходят стажировку у нотариусов города Севастополя. Сегодня мероприятие провела нотариус Наталья Кирюхина. В соответствии с учебным планом занятие было посвящено теме: Правоспособность юридического лица. Кроме того, проведено практическое занятие по удостоверению сделки в уставном капитале ООО, с которым стажеры успешно справились.

Такие занятия со стажерами проводятся для повышения уровня знаний и выработке навыков для успешной сдачи ими квалификационного экзамена.

