Специалисты ФНС предлагают ввести налоговые вычеты для арендаторов

По его мнению, сбор данных на платформах по сдаче жилья не решит проблему на 100%, но поможет свести к минимуму количество серых схем. По словам Егорова, платформы по сдаче жилья — это доски объявлений, платёж не всегда проходит через них. Но такие платформы помогают собрать сведения о бизнес-активности.

Ещё одно решение — налоговые вычеты для арендаторов. Введение такой льготы создаст конфликт интересов арендатора и собственника квартиры. Если арендодатель не захочет легально оформить все документы, арендатор не может получить вычеты. Эта мера также не будет на 100% эффективной, но часть людей предпочтут легально оформить аренду.

Егоров добавил, что режим самозанятости помог частично решить эту проблему. Арендодатели платят удобный налог по низкой ставке 4%.

источник: ЦИАН

Фото: Michael Dechev / Shutterstock.com