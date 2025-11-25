Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Специалисты ФНС предлагают ввести налоговые вычеты для арендаторов
Новости Республики
Специалисты ФНС предлагают ввести налоговые вычеты для арендаторов
фото: Michael Dechev / Shutterstock.com

Специалисты ФНС предлагают ввести налоговые вычеты для арендаторов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:02 25.11.2025

Эффективное решение в борьбе с уходом от уплаты налогов при сдаче жилья в аренду пока не нашли ни в одной стране мира, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости». Он рассказал о способах борьбы с серой арендой, которые рассматривают в ФНС.

По его мнению, сбор данных на платформах по сдаче жилья не решит проблему на 100%, но поможет свести к минимуму количество серых схем. По словам Егорова, платформы по сдаче жилья — это доски объявлений, платёж не всегда проходит через них. Но такие платформы помогают собрать сведения о бизнес-активности.

Узнайте больше:  20 ноября – день Федора-Ледостава и иконы "Взыграние", которая чудеса творит

Ещё одно решение — налоговые вычеты для арендаторов. Введение такой льготы создаст конфликт интересов арендатора и собственника квартиры. Если арендодатель не захочет легально оформить все документы, арендатор не может получить вычеты. Эта мера также не будет на 100% эффективной, но часть людей предпочтут легально оформить аренду.

Егоров добавил, что режим самозанятости помог частично решить эту проблему. Арендодатели платят удобный налог по низкой ставке 4%.

источник: ЦИАН

Фото: Michael Dechev / Shutterstock.com
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.