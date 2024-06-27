Специалисты КФУ в Республике Калмыкия провели научно-практическую экспедицию

Специалисты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского организовали научно-практическую экспедицию в Республике Калмыкия, в рамках которой были проведены научные исследования урановой шахты Степная в посёлке Нарта. Об этом сообщил заместитель директора по науке Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида»» КФУ им. В. И. Вернадского, председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин.

В ходе исследований учёные взяли отбор горных пород, пробы воды из подземных сооружений шахты, провели экспресс-мониторинг радиационного фона.

Наша основная идея – создание музея мирного атома на базе шахты Степная, что может стать потенциальной точкой притяжения для развития туризма. Также мы обсудили вопросы межвузовского взаимодействия в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», академической мобильности студентов, развития внутреннего туризма на примере нашего комплекса «Пещера “Таврида”». Кроме своей природной уникальности, Калмыкия – это крупнейший в России центр буддизма, поэтому мы обсудили и возможность создания экскурсионно-туристических маршрутов из Крыма в Элисту для знакомства с достопримечательностями, – рассказал Геннадий Самохин.

В рамках проекта «Родники России» учёные исследовали минеральный источник памятника природы «Одинокий тополь» и минеральный метановый источник «Горящий». Совместно с Министерством природных ресурсов Республики Калмыкия и отделением РГО в Республике Калмыкия был разработан проект информационных табличек с указанием химического состава воды и возможности её использования в бальнеологии.

Кроме того, участники экспедиции отобрали образцы розового галита на Меклетинском соляном озере для Геологического музея им. Андрусова Крымского федерального университета.

В рамках экспедиции мы заключили предварительное соглашение о проведении учебных эколого-просветительских практик и волонтёрских школ на базах Меклетинского заказника и заповедника “Чёрные земли”. В результате такого взаимодействия станет возможен двусторонний обмен студентами для прохождения полевых практик, – отмечает Геннадий Самохин.

Заключительным этапом поездки стало научно-практическое заседание на базе Калмыцкого государственного университета им Б. Б. Городовикова, где участники дали рекомендации по дальнейшему развитию и продвижению проектов студентов и молодых ученых КалмГУ, и договорились о проведении на базе вуза выставки картин художников Крымского федерального университета по итогам пленэра по пушкинским местам в рамках проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!». Выставка пройдёт на базе Краеведческого музея города Элиста.

источник: пресс-служба КФУ

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