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Специалисты КФУ знают высоту водопада Учан-Су в у
фото: pikist.com

Специалисты КФУ знают высоту водопада Учан-Су в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:17 07.12.2023

Специалисты Крымского федерального университета установили, что высота Учан-Су – самого высокого водопада в Крыму – составляет 114,1 метра. Ранее считалось, что высота водопада – 98 метров. Измерительные работы выполнены по заявке Ялтинского горно-лесного заповедника.

Работы выполнялись электронным тахометром Sokkia CX-105 и спутниковым геодезическим приёмником Prin X91.

По данным тахометра высота водопада составляет 114,1 метра. В качестве низа водопада была принята линия перегиба на субгоризонтальной площадке, где лежат камни. По спутникам получилось от 114 до 120 метров, но тахометр однозначно более точен, – цитирует пресс-служба вуза старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадия Самохина.

Напомним, ранее сотрудники учреждений «НБС-ННЦ» и «Заповедный Крым» провели замеры и определили, что высота Учан-Су составляет 116 метров.

Эти замеры производились с помощью навигационного устройства, а GPS-навигатор в условиях ущелья работает с большой погрешностью. Наши измерения, проводимые с помощью спутникового устройства, тоже дали результат с большой погрешностью. Почему измерения тахометром более точные? Во-первых, потому что само устройство позволяет делать замеры с минимальной погрешностью, которая составляет миллиметры, во-вторых, мы применили собственную более точную методику, – отмечает Геннадий Самохин.

В ближайшее время специалисты Крымского федерального университета подготовят официальное обоснование полученного результата.

Узнайте больше:  Определить размер ущерба, нанесенного Республике Крым стихией, планируется до 15 декабря  

источник: пресс-служба КФУ

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