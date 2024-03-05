Специалисты «КРЫМ-СПАС» учились беспарашютному десантированию

Как сообщили в МЧС РК, специалисты «КРЫМ-СПАС» отработали спуск с высоты 30 метров с последующим подъемом условного пострадавшего при помощи спасательного снаряжения. Нюанс тренировки – спуск осуществлялся с борта вертолета, а условного пострадавшего также поднимали на воздушное судно. И никаких парашютов!

Сотрудники из числа спасательной поисково-десантной группы Симферопольского аварийно-спасательного отряда приняли участие в тренировке по беспарашютному десантированию во взаимодействии с пилотами Южного авиационно-спасательного центра МЧС РФ. Практическое занятие состоялось на Симферопольском водохранилище, — рассказал министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Министр отметил, что перед тем как подняться в воздух на вертолете, спасатели прошли необходимый инструктаж, проверили исправность всего снаряжения для спуска, надежность крепления страхующих систем, карабинов.

В условиях максимально приближенных к реальным, сотрудники «КРЫМ-СПАС», используя штатное спускоподъемное оборудование вертолета МИ-8 (лебедку), совершенствовали навыки по спасению условных пострадавших с водной поверхности в дневное время суток. В режиме висения вертолета с высоты 30 м был отработан спуск в определенную точку с последующим подъемом условного пострадавшего при помощи спасательного снаряжения на борт воздушного судна. Всего было осуществлено 4 спуска-подъема для оказания помощи, — подытожили в чрезвычайном ведомстве.

Дополнительная группа спасателей Симферопольского АСО на моторной лодке была задействована для обеспечения безопасности на воде.

Сергей Садаклиев подчеркнул, что оперативность оказания помощи пострадавшему на воде зависит от слаженности работы между спасателем, борттехником и командиром воздушного судна. В связи с этим подобные тренировки проводятся на регулярной основе.

Общая численность спасателей допущенных к проведению ПСР с применением авиации — 33 человека. Спасатели допущены к работе по беспарашютному десантированию из вертолетов МИ-8, КА-32 на все виды посадочных поверхностей, в любое время суток и на высотах до трёх с половиной километров. Три человека допущены к работе с самолетом-амфибией Бе-200ЧС. Работы и тренировки проводятся во взаимодействии с авиацией Южного авиационно-спасательного центра МЧС России на основании договоров.