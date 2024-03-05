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Специалисты «КРЫМ-СПАС» учились беспарашютному десантированию

Специалисты «КРЫМ-СПАС» учились беспарашютному десантированию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 21:06 05.03.2024

Как сообщили в МЧС РК, специалисты «КРЫМ-СПАС» отработали спуск с высоты 30 метров с последующим подъемом условного пострадавшего при помощи спасательного снаряжения. Нюанс тренировки – спуск осуществлялся с борта вертолета, а условного пострадавшего также поднимали на воздушное судно. И никаких парашютов!

Специалисты «КРЫМ-СПАС» учились беспарашютному десантированию

Сотрудники из числа спасательной поисково-десантной группы Симферопольского аварийно-спасательного отряда приняли участие в тренировке по беспарашютному десантированию во взаимодействии с пилотами Южного авиационно-спасательного центра МЧС РФ. Практическое занятие состоялось на Симферопольском водохранилище, — рассказал министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Специалисты «КРЫМ-СПАС» учились беспарашютному десантированию

Министр отметил, что перед тем как подняться в воздух на вертолете, спасатели прошли необходимый инструктаж, проверили исправность всего снаряжения для спуска, надежность крепления страхующих систем, карабинов.

Специалисты «КРЫМ-СПАС» учились беспарашютному десантированию

В условиях максимально приближенных к реальным, сотрудники «КРЫМ-СПАС», используя штатное спускоподъемное оборудование вертолета МИ-8 (лебедку),  совершенствовали  навыки по  спасению условных пострадавших с водной поверхности в дневное время суток. В режиме висения вертолета с высоты 30 м был отработан спуск в определенную точку с последующим подъемом условного пострадавшего при помощи спасательного снаряжения на борт воздушного судна. Всего было осуществлено 4 спуска-подъема для оказания помощи, — подытожили в чрезвычайном ведомстве.

Специалисты «КРЫМ-СПАС» учились беспарашютному десантированию

Дополнительная группа спасателей Симферопольского АСО на моторной лодке была задействована для обеспечения безопасности на воде.

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Специалисты «КРЫМ-СПАС» учились беспарашютному десантированию

Сергей Садаклиев подчеркнул, что оперативность оказания помощи пострадавшему на воде зависит от слаженности работы между спасателем, борттехником и командиром воздушного судна. В связи с этим подобные тренировки проводятся на регулярной основе.

Специалисты «КРЫМ-СПАС» учились беспарашютному десантированию

Общая численность спасателей допущенных к проведению ПСР с применением авиации — 33 человека. Спасатели допущены к работе по беспарашютному  десантированию из вертолетов МИ-8, КА-32  на все виды посадочных поверхностей, в любое время суток и на высотах до трёх с половиной  километров. Три человека допущены к работе с самолетом-амфибией Бе-200ЧС.  Работы и тренировки проводятся во взаимодействии с авиацией Южного авиационно-спасательного центра МЧС России на основании договоров.

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